Ізабель Гулар приголомшила своїм образом у Парижі: стильне фото

Знаменита бразилійська супермодель Ізабель Гулар, яка є однією з "ангелів" Victoria's Secret вразила прихильників своїм образом. Зірка подіумів оприлюднила світлини на яких постала у стильному вбранні.

34-річна Ізабель Гулар опублікувала у своєму інстаграм фото зроблені у Парижі. На світлинах красуня позувала у джинсовому костюмі, куртка якого була красиво оздоблена двома милими ангеликами. Доповнила модель осінній лук кашкетом українського бренду Ruslan Baginskiy. Свій радісний настрій Гулар показала за допомогою рожевих маргариток, які доповнили її стильний образ.

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Бразилійська супермодель була першою, хто приміряв виріб українського дизайнера. Тепер симпатичний кашкет на довгоногій супермоделі можна побачити доволі часто.

Український бренд Ruslan Baginskiy популярність здобув дуже швидко. Кашкети українського дизайнера одягали Мадонна, Белла та Джіджі Хадід, К'яра Ферраньї, Ірина Шейк, Тейлор Свіфт та багато інших.



Ізабель Гулар / @izabelgoulart



Бразилійська супермодель / @izabelgoulart