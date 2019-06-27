Ізабель Гулар засвітила ідеальні форми на відпочинку з коханим: сексуальні кадри

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Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Зваблива бразилійська модель Ізабель Гулар відпочиває у сонячній Греції разом зі своїм коханим, футболістом, Кевіном Траппом. Під час перебування на території готелю "ангел" Victoria's Secret похизувалася сексуальною фігурою.

У своєму профілі в Instagram 34-річна Ізабель Гулар опублікувала відео, яке, ймовірно, зняв її наречений Кевін Трапп. Однак на фан-сторінках відомої бразилійської моделі з’явилося куди більше фотографій від папараці.

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Так, на відео Ізабель Гулар похизувалася відмінною спортивною формою, засвітивши пружні сідниці у яскравому купальнику. Однак більш гарячі кадри опублікували її прихильники.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 

На несподіваних світлинах бразилійська модель проводила час зі своїм 28-річним нареченим на території готелю. Поки Кевін Трапп ніжився під промінцями сонця, зваблива Ізабель цілувала його, пікантно нахиляючись перед камерами. Також закохані романтично обіймалися, завдяки чому "ангел" Victoria's Secret вкотре засвітила пружні сідниці. Їй вдалося підкреслити всі переваги своєї фігури, одягнувши яскраво-жовтий крихітний купальник.

 



Фото: Instagram @celebs_in_touch

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Victoria's Secret Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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