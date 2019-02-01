Каліфорнійська красуня: найгарячіші фото Жасмін Тукс – "ангела" Victoria's Secret

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Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Сьогодні своє 28-річчя святкує одна з найуспішніших моделей сучасності – Жасмін Тукс. Каліфорнійка вже більше 10 років перебуває у модельному бізнесі, тому й не дивно, що вона є улюбленицею мільйонів прихильників, а провідні модельєри, редактори модних журналів та найкращі фотографи світу прагнуть залучити дівчину до співпраці.

У фешн-індустрії Жасмін з'явилась у віці 15 років. Квиток в успішне майбутнє подарувала їй мама, яка на той час працювала стилістом. Вже у 19 років американська модель підписала свій перший дорослий контракт. Зараз же модель належить до одного з найкращих модельних агентств світу IMG Models. Сьогодні вона виходить на подіуми люксових брендів разом з такими знаменитостями, як Джіджі та Белла Хадід, Кайя Гербер, Емілі Ратажковскі та багатьма іншими зірками. У 2015 році стала "ангелом"  Victoria's Secret.

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Жасмін прикрасила десятки обкладинок глянцевих видань, в число яких входить Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, ELLE та інші. Зірка із задоволення публікує моменти зі свого життя на сторінці в Instagram, за якою стежить 3,4 мільйона підписників. Нещодавно зірка білизняного бренду Victoria's Secret запустила оздоровчий проект JoJa, в якою з колегою-моделлю та найкращою подругою Жозефін Скрівер показує спортивні тренування, дає поради щодо здорового харчування та випускає лінійки спортивного одягу. Окрім зйомок для кампейнів брендів, Тукс встигає засмагати на райських відпочинках та підтримувати особисте життя з коханим.

Успіхом Жасмін Тукс можна лише захоплюватись, тому пропонуємо поділитись з читачами LifeStyle 24 підбіркою найгарячіших фотографій моделі-красуні як результатом її наполегливих тренувань і важкої модельної роботи.

Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Теги: Мода LifeStyle Victoria's Secret Еротика
Джерело: 24 канал
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