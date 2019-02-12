Канікули закінчились: королева Єлизавета II засвітила стильне твідове пальто дорогою в Лондон

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Королева Єлизавета II на станції King's Lynn у графстві Норфолк
Королева Єлизавета II на станції King's Lynn у графстві Норфолк / www.gettyimages.com

Після тривалого періоду різдвяних свят британський монарх повернулась до своїх безпосередніх обов’язків королеви. 11 лютого вона прибула на залізничну станцію King's Lynn, де сіла в потяг і відправилась у Лондон.

Ще з грудня 2018 року королева Єлизавета II перебувала в заміській резиденції у Сандрінгемі. Палац розташований на заході графства Норфолк, куди щороку Її Величність відправляється разом з чоловіком на різдвяні свята. Там же і зустрічають Різдво найближчі родичі королеви, які приїжджають до неї в гості.

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А от вчора, 11 лютого, королеву помітили на залізничній станції King's Lynn у Норфолку, звідки вона потягом відправилась назад у Лондон в Букінгемський палац. Для недовготривалого виходу на публіку Єлизавета II обрала стильне твідове пальто сірого кольору з білими горизонтальними лініями.

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II на станції King's Lynn у графстві Норфолк / Getty Images

З-під пальто проглядалась світло-коричнева сукня нижче колін. Королівський образ завершили туфлі, рукавиці та сумочка чорного кольору. На її шиї та вухах красувались традиційні улюблені перлини, а губи та вилиці мали ледь рожевий відтінок. Королева, сповнена силами та енергією, впевнено крокувала поряд зі своєю охороною та королівськими прибічниками.

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II у графстві Норфолк / Getty Images

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II у графстві Норфолк / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль і мода Мода Єлизавета II
Джерело: LifeStyle 24
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