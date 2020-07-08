Каньє Вест заявив, що балотуватиметься у президенти США, як незалежний кандидат

Відомий американський репер Каньє Вест, який створив ажіотаж навколо своєї заяви про намір стати президентом США, тепер зізнався, що балотуватиметься на цю посаду, як незалежний кандидат.

У сучасному шоу-бізнесі Каньє Вест є одним із найбільш високооплачуваних знаменитостей. Чоловік світської левиці Кім Кардашян активно розвиває свій бізнес та займає місця у рейтингах мільярдерів. В інтерв'ю виданню Forbes він розповів про свої плани та відповів на цікаві запитання.

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Каньє Вест – незалежний кандидат у президенти США

Репер заявив, що має намір балотуватися у президенти Сполучених Штатів Америки, як незалежний кандидат. Такі слова артиста викликали фурор, адже переважно на посаду глави держави претендують республіканці та демократи.

Я іду в президенти, щоб перемогти,

– заявив Каньє.

Схоже, що Вест налаштований серйозно, проте навряд чи йому вдасться заручитися підтримкою виборців у 50 штатах. Незважаючи на те, що він всесвітньо відомий музикант, перемогти у президентських виборах буде важко.

Вибори – це політична гра, яка потребує великої кількості вкладених коштів та зусиль. Оскільки до виборів залишилося лише 3 місяці, то Каньє Весту буде складно реалізувати все те, над чим інші кандидати працюють протягом декількох років.

Які безпартійні політики були президентами США?

Незалежним кандидатом, якому вдалося стати президентом Сполучених Штатів Америки був Джордж Вашингтон. Він став першим главою держави і займав цю посаду два терміни – з 1789 року по 1797 рік. Саме Вашингтон був головнокомандувачем Континентальної армії. Він очолював Філадельфійський конвент 1787 року, на якому була прийнята Конституція. Саме Джордж заклав основні підвалини інституту президентства. Проте за його правління залишалася нестабільною економічна ситуація в країні.

Зазначимо, чинний президент США Дональд Трамп також балотується у виборах 2020 року. Проте він висуває свою кандидатуру від республіканців.