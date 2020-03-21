Каньє Веста та Кім Кардашян звинуватили у брехні щодо Тейлор Свіфт: деталі скандалу
Про ворожнечу між Тейлор Свіфт та Каньє Вестом знає весь шоу-бізнес. Ще 2016 року репер випустив пісню Famous, якою публічно образив співачку. Тоді подружжя запевняло, що Тейлор Свіфт знала про рядки синглу, проте у мережу просочилася телефонна розмова, яка пролила світло на брехню сімейства.
Прихильники однієї з найпопулярніших виконавиць сучасності 30-річної американки Тейлор Свіфт опублікували у твіттері ролик телефонної розмови, про яку гриміла світова преса чотири роки тому. 2016 року Каньє Вест випустив одіозну пісню Famous, у якій фігурувало ім'я співачки.
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Тоді рядки пісні викликали справжній скандал: "Я відчуваю, що я і Тейлор все ще можемо займатися сексом. Чому? Я зробив цю стерву відомою". Подружжя запевняло, що зірка знає про ці слова в тексті. Кім навіть опублікувала телефонну розмову чоловіка з Тейлор Свіфт, у якій дівчина погоджується на такий суперечливий експеримент, проте не схвалює його.
Лише зараз шанувальникам співачки вдалося роздобуди відеопідтвердження повної телефонної розмови. З неї стає зрозуміло, що Каньє Вест не попереджав Тейлор Свіфт про те, що публічно принизить зірку. Мережа вибухнула численними дописами, у яких виправдала кумира та звинуватила сімейство у брехні.
Нагадаємо, про напружені стосунки між Каньє Вестом та Тейлор Свіфт публіка знає понад 11 років. 2009 року виконавець вручав нагороду 19-річній співачці на церемонії MTV Video Music Awards. Тоді він публічно заявив, що присудив би перемогу за найкращий кліп Бейонсе. Зіркові колеги розкритикували такий вчинок репера, а згодом зірка визнав свою помилку.
Проте вже 2016 року він представив сингл Famous, яким принизив Тейлор Свіфт. Крім того, він записав кліп, у якому постали воскові фігури оголених зірок, серед яких і молода артистка. Після цього Тейлор взяла паузу в музиці та повернулася з альбомом Reputation у листопаді 2017 року.