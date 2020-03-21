Каньє Веста та Кім Кардашян звинуватили у брехні щодо Тейлор Свіфт: деталі скандалу

Про ворожнечу між Тейлор Свіфт та Каньє Вестом знає весь шоу-бізнес. Ще 2016 року репер випустив пісню Famous, якою публічно образив співачку. Тоді подружжя запевняло, що Тейлор Свіфт знала про рядки синглу, проте у мережу просочилася телефонна розмова, яка пролила світло на брехню сімейства.

Прихильники однієї з найпопулярніших виконавиць сучасності 30-річної американки Тейлор Свіфт опублікували у твіттері ролик телефонної розмови, про яку гриміла світова преса чотири роки тому. 2016 року Каньє Вест випустив одіозну пісню Famous, у якій фігурувало ім'я співачки.

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Тоді рядки пісні викликали справжній скандал: "Я відчуваю, що я і Тейлор все ще можемо займатися сексом. Чому? Я зробив цю стерву відомою". Подружжя запевняло, що зірка знає про ці слова в тексті. Кім навіть опублікувала телефонну розмову чоловіка з Тейлор Свіфт, у якій дівчина погоджується на такий суперечливий експеримент, проте не схвалює його.

Лише зараз шанувальникам співачки вдалося роздобуди відеопідтвердження повної телефонної розмови. З неї стає зрозуміло, що Каньє Вест не попереджав Тейлор Свіфт про те, що публічно принизить зірку. Мережа вибухнула численними дописами, у яких виправдала кумира та звинуватила сімейство у брехні.

KIM K AND KANYE AND THE MOST DESPICABLE, GROSS AND MANIPULATIVE PEOPLE IN THE INDUSTRY THEY LIED ABOUT TAYLOR SWIFT IN 2016 AND THIS THREAD OF THE LEAKED PHONE CONVERSATION WILL SHOW YOU THAT. pic.twitter.com/jCw07z8Vpf — ????, ??? (@redligion) March 21, 2020

Нагадаємо, про напружені стосунки між Каньє Вестом та Тейлор Свіфт публіка знає понад 11 років. 2009 року виконавець вручав нагороду 19-річній співачці на церемонії MTV Video Music Awards. Тоді він публічно заявив, що присудив би перемогу за найкращий кліп Бейонсе. Зіркові колеги розкритикували такий вчинок репера, а згодом зірка визнав свою помилку.

Проте вже 2016 року він представив сингл Famous, яким принизив Тейлор Свіфт. Крім того, він записав кліп, у якому постали воскові фігури оголених зірок, серед яких і молода артистка. Після цього Тейлор взяла паузу в музиці та повернулася з альбомом Reputation у листопаді 2017 року.