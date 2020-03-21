24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Каньє Веста та Кім Кардашян звинуватили у брехні щодо Тейлор Свіфт: деталі скандалу

- Читать новость на русском
Каньє Веста та Кім Кардашян звинуватили у брехні / Instagram / @kimkardashian

Про ворожнечу між Тейлор Свіфт та Каньє Вестом знає весь шоу-бізнес. Ще 2016 року репер випустив пісню Famous, якою публічно образив співачку. Тоді подружжя запевняло, що Тейлор Свіфт знала про рядки синглу, проте у мережу просочилася телефонна розмова, яка пролила світло на брехню сімейства.

Прихильники однієї з найпопулярніших виконавиць сучасності 30-річної американки Тейлор Свіфт опублікували у твіттері ролик телефонної розмови, про яку гриміла світова преса чотири роки тому. 2016 року Каньє Вест випустив одіозну пісню Famous, у якій фігурувало ім'я співачки. 

Читайте також Тейлор Свіфт спровадила Джастіна Бібера під час тренування у спортзалі: подробиці

Тоді рядки пісні викликали справжній скандал: "Я відчуваю, що я і Тейлор все ще можемо займатися сексом. Чому? Я зробив цю стерву відомою". Подружжя запевняло, що зірка знає про ці слова в тексті. Кім навіть опублікувала телефонну розмову чоловіка з Тейлор Свіфт, у якій дівчина погоджується на такий суперечливий експеримент, проте не схвалює його. 

Лише зараз шанувальникам співачки вдалося роздобуди відеопідтвердження повної телефонної розмови. З неї стає зрозуміло, що Каньє Вест не попереджав Тейлор Свіфт про те, що публічно принизить зірку. Мережа вибухнула численними дописами, у яких виправдала кумира та звинуватила сімейство у брехні. 

Нагадаємо, про напружені стосунки між Каньє Вестом та Тейлор Свіфт публіка знає понад 11 років. 2009 року виконавець вручав нагороду 19-річній співачці на церемонії MTV Video Music Awards. Тоді він публічно заявив, що присудив би перемогу за найкращий кліп Бейонсе. Зіркові колеги розкритикували такий вчинок репера, а згодом зірка визнав свою помилку. 

Проте вже 2016 року він представив сингл Famous, яким принизив Тейлор Свіфт. Крім того, він записав кліп, у якому постали воскові фігури оголених зірок, серед яких і молода артистка. Після цього Тейлор взяла паузу в музиці та повернулася з альбомом Reputation у листопаді 2017 року. 

Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах
сьогодні
Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Скандал Кім Кардашян Каньє Вест Тейлор Свіфт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 15:23 10 українських поезій про кохання, які перехоплюють подих
Юлія Турелик
сьогодні 13:36 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
сьогодні 10:35 Серіали березня: 7 прем'єр, які вийдуть цього місяця
Марта Вересюк
сьогодні 10:13 День поезії: Леона Вишневська про почуття, любов та стосунки
Юлія Турелик
сьогодні 09:02 Від Шевченка до Іздрика: чи зможеш ти продовжити вірш
Квітослава Туз
Новини
Більше новин
Залиште відгук