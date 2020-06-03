Зовсім нещодавно британська модель та акторка розірвала стосунки з Еншлі Бенсон після року роману. Кара Делевінь не приховує свою сексуальну орієнтацію понад 6 років, проте лише зараз вирішила розставити всі крапки в цій пікантній темі. Зірка оголосила, що вона пансексуалка та відчуває потяг до людей незалежно від їхньої статі.

На перший погляд 27-річна Кара Делевінь – приклад того, як потрібно любити і приймати себе справжньою. Проте знаменитість не приховує, що більшість свого життя боялася власних бажань, про все ж наважилася стати однією з голлівудських зірок, які все ж відверто заявили про свою сексуальну орієнтацію. Проте для видання Variety модель спростувала твердження про свою бісексуальність та назвала себе пансексуалкою.

До теми Модель Кара Делевінь розповіла про розрив стосунків з Ешлі Бенсон

Кара Делевінь пояснила, що закохується в особистість незалежно від її статі. Тому вона готова будувати стосунки як з чоловіками, так і з жінками.

Пансексуальність – сексуальна орієнтація, що характеризується можливістю емоційного, романтичного, еротичного або сексуального потягу до людей незалежно від їх гендерної ідентичності та біологічної статі

Я думаю, я завжди залишатимусь пансексуальною. Хтось визначає себе як "вони ", "він" чи "вона", я закохуюся в людину і це все. Мене приваблює особистість,

– наголосила Кара Делевінь.

У той же час модель не приховує, що ледь не щодня відчуває себе по-різному. Одного дня вона відчуває в собі більше жіночних рис, а в інший – чоловічих.



Кара Делевінь оголосила свою орієнтацію / Фото: Variety

Що відомо про сексуальну орієнтація Кари Делевінь?

2011 року модель зустрічалася з Тайроном Вудом – сином легендарного музиканта з гурту The Rolling Stones Ронні Вуда. Проте стосунки пари тривали недовго. Незадовго після розриву з хлопцем Кара Делевінь оголосила про свою бісексуальність, а зголом зізналася, що її чи не єдине побачення з хлопцем було жахливе.

Останніми серйозними стосунками зірки, які, за чутками, привели до одруження, був роман з 30-річною американською кіноакторкою Ешлі Бенсон. Дівчата зустрічалися з початку 2019 року, тоді їх заскочили папараці під час романтичних прогулянок. З червня знаменитості не приховували свої почуття від преси та громадськості, проте у квітні 2020 року розірвали стосунки. Припускають, що причиною розриву стала зрада Ешлі Бенсон. Натомість Кара Делевінь заступилася за свою колишню дівчину й попросила не поливати її брудом.