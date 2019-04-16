Кара Делевінь стала зіркою корейського Vogue: звабливі фото

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Кара Делевінь
Кара Делевінь / Instagram / @caradelevingne

Британська супермодель Кара Делевінь вже не вперше прикрашає імениті глянці. Відтак її запросили стати головною героїнею видання Vogue Korea у травневому випуску.

Автором нової фотоісторії та, зокрема, обкладинки став місцевий фешн-фотограф Ahn Joo Young. Хоча окрім титульного фото журналу Vogue в мережі знімків більше немає, відомо, що стилістом зйомки став Sohn Eunyoung. 

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Для обкладинки Кара Делевінь не приміряла нічого, окрім ніжних та стильних сережок на вухах. На її обличчя ніжно спадала темна тінь, а губи були якраво підкреслені косметикою Dior. Для фотосесії моделі зробили красиве вкладання волосся, що дуже пасувало до витонченого образу. 

Кара Делевінь
Кара Делевінь для Vogue Korea / Instagram / @ahnjooyoung_

На іншому фото на Instagram-сторінці головного редактора глянцю Shin Kwangho з'явилась також ще одна світлина, на якій зірка вже приміряла майку фіолетового кольору і відвела погляд в сторону світла.

Кара Делевінь
Кара Делевінь для Vogue Korea / Instagram / @shinkwangho

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Теги: LifeStyle Мода Кара Делевінь
Джерело: LifeStyle 24
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