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Кара Делевінь та Ешлі Бенсон тимчасово взяли двох цуценят з притулку під час карантину

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Кара Делевінь / Instagram / @caradelevingne

Британська модель Кара Делевінь та її кохана Ешлі Бенсон вирішили урізноманітнити свої дні та наповнити їх радістю і любов'ю за допомогою двох миловидних цуценят.

Поки у світі стрімко розвивається пандемія коронавірусу і всі сидять по домівках на карантині, закохана пара Ешлі та Кари вирішили взяти на тимчасову опіку двох цуценят з притулку The Belle Foundation, поки там немає можливості дбати за усіма тваринками. Згодом пара поверне їх у притулок, щоб ті знайшли собі постійне житло.

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На своїй сторінці в інстаграмі Кара Делевінь опублікувала ніжне фото, на якому обіймає маленьких собачок Боуї і Хендрікса. "Як чудово виховувати цих "мілашок" під час карантину. Ви теж повинні!" – підписала фото Делевінь.

 

У свою чергу Ешлі Бенсон теж вирішила на пам'ять сфотографуватись з цуценям Боуї, який, напевно, більше прийшовся їй до душі, та залишила коментар: "Він шукає будинок, і він такий нудотний жук". Дівчина також запитала, хто з її підписників погодився б взяти на постійне утримання її нового друга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ashley Benson (@ashleybenson)

 

Додамо, що це не перший випадок, коли голлівудські зірки беруть на утримання тварин під час карантину. Дівчина Ді Капріо Каміла Морроне теж нещодавно взяла з притулку миловидного собаку. А загалом, притулки зараз не страждають від недостатньої уваги, адже люди залишаються самі вдома у час карантину, тому, щоб їм не було так самотньо, беруть на постійне або ж тимчасове утримання тварин із притулків. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Camila Morrone (@camilamorrone)

 

У виданні Bloomberg навіть повідомляли, що  в притулках Нью-Йорка собак і кішок майже не залишилось. Така ж тенденція спостерігається і в інших містах США. Таку поведінку психологи пояснюють тим, що люди відчувають себе самотньо в самоізоляції.

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle Коронавірус COVID-19 Світ тварин Кара Делевінь LifeStyle
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