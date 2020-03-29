Кара Делевінь та Ешлі Бенсон тимчасово взяли двох цуценят з притулку під час карантину

Британська модель Кара Делевінь та її кохана Ешлі Бенсон вирішили урізноманітнити свої дні та наповнити їх радістю і любов'ю за допомогою двох миловидних цуценят.

Поки у світі стрімко розвивається пандемія коронавірусу і всі сидять по домівках на карантині, закохана пара Ешлі та Кари вирішили взяти на тимчасову опіку двох цуценят з притулку The Belle Foundation, поки там немає можливості дбати за усіма тваринками. Згодом пара поверне їх у притулок, щоб ті знайшли собі постійне житло.

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На своїй сторінці в інстаграмі Кара Делевінь опублікувала ніжне фото, на якому обіймає маленьких собачок Боуї і Хендрікса. "Як чудово виховувати цих "мілашок" під час карантину. Ви теж повинні!" – підписала фото Делевінь.

У свою чергу Ешлі Бенсон теж вирішила на пам'ять сфотографуватись з цуценям Боуї, який, напевно, більше прийшовся їй до душі, та залишила коментар: "Він шукає будинок, і він такий нудотний жук". Дівчина також запитала, хто з її підписників погодився б взяти на постійне утримання її нового друга.

Додамо, що це не перший випадок, коли голлівудські зірки беруть на утримання тварин під час карантину. Дівчина Ді Капріо Каміла Морроне теж нещодавно взяла з притулку миловидного собаку. А загалом, притулки зараз не страждають від недостатньої уваги, адже люди залишаються самі вдома у час карантину, тому, щоб їм не було так самотньо, беруть на постійне або ж тимчасове утримання тварин із притулків.

У виданні Bloomberg навіть повідомляли, що в притулках Нью-Йорка собак і кішок майже не залишилось. Така ж тенденція спостерігається і в інших містах США. Таку поведінку психологи пояснюють тим, що люди відчувають себе самотньо в самоізоляції.