Кара Делевінь таємно одружилась з акторкою Ешлі Бенсон, – ЗМІ

Знаменита модель та акторка Кара Делевінь завершила холостяцькі будні: у західних ЗМІ стверджують, що зірка одружилась зі своєю коханою Ешлі Бенсон.

Не встигли прихильники Кари та Ешлі порадіти за їхні заручини, як знаменитості поспішно пішли до вівтаря. Церемонію пара влаштувала потай, відтак журналісти The Sun не змогли зробити перші фото з їхнього весілля.

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Кара Делевінь і Ешлі Бенсон приїхали до Лас-Вегаса напередодні урочистої церемонії. Пара оселилась в одному з готелів міста та замовила вінчання в непримітній каплиці. Її власник Майкл Келлі розповів журналістам, що до вівтаря акторки прийшли у чорних вбраннях, а вінчання провів любитель Елвіса Преслі.

Вони були впевнені в тому, що роблять. І вони демонстрували впевненість в тому, що означають один для одного. З їхніх облич не сходили посмішки,

– розповів Майкл Келлі.

Вся церемонія обійшлась зірковій парі у 300 доларів. Кара Делевінь та Ешлі Бенсон вирішили не привертати зайвої уваги до особливого свята, тому не публікують жодного фото зі свого весілля. Однак від традицій зірки не відмовились: обидві красуні обмінялись клятвами, тримаючи у руці букет. Після весілля Кара та Ешлі поїхали з каплиці на рожевому кадилаку.

Що відомо про роман Кари Делевінь та Ешлі Бенсон?

Журналісти вперше заговорили про стосунки Кари Делевінь та зірки серіалу "Милі ошуканки" Ешлі Бенсон на початку 2019 року. Однак про роман свідчили численні знімки з побачень, зроблені папараці. Спершу знаменитості не коментували жодних чуток, а всередині червня офіційно заявили про свої почуття.



Спершу Ешлі Бенсон опублікувала спільне фото з Карою та лаконічно підписала його "Моя". Тільки після цього пара вперше здійснила спільний публічний вихід, з'явившись на церемонії нагородження преміями TrevorLive New York Gala. В нечисленному коментарі журналістам Кара Делевінь зізналась, що вже понад рік почувається щасливою. "Вона – одна з тих людей, хто допоміг мені полюбити себе в той час, коли я найбільше цього потребувала. Вона показала мені, що таке справжня любов і показала, як її приймати, що було набагато важче, ніж я раніше думала", – розповіла Кара Делевінь.