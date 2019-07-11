Кара Делевінь заручилась із акторкою Ешлі Бенсон, – ЗМІ

Знаменита американська модель і акторка Кара Делевінь готується до весілля зі своєю коханою Ешлі Бенсон. Пара засвітила розкішні обручки під час свого буденного виходу.

Як повідомляє People, знаменитості вирушили на відпочинок до сонячного Сен-Тропе, де не сиділи в номері готелю, а насолоджувались красою курортного міста. Під час однієї з прогулянок Кара Делевінь та Ешлі Бенсон сфотографували французькі папараці. Знімки миттєво з'явились у мережі.

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На кадрах видно, що на безіменному пальці Кари та Ешлі є обручки. Саме прикраси спровокували чутки про майбутнє весілля дівчат. Під час прогулянки акторки виглядали щасливими та не приховували своїх почуттів одна до одної.

Поки Кара Делевінь не підтвердила чуток про заручини. Як вона, так і її кохана Ешлі Бенсон не говорять публічно про свої стосунки, відтак навряд чи знаменитості прокоментують інформацію про майбутнє весілля.

Я думаю, що конфіденційність є найкращим рішенням для будь-яких стосунків. Я завжди була прихильницею цього і впевнена, що це на краще. Знаю, що зіркам складно, бо як ми можемо приховати щось від громадськості. Але я намагаюсь не говорити про особисте життя,

– пояснила Ешлі Бенсон.



Ешлі Бенсон та Кара Делевінь заручились / Фото Just Jared

Що відомо про роман Кари Делевінь та Ешлі Бенсон?

Ще з початку 2019 року у ЗМІ підозрювали, що Кара Делевінь закрутила роман із зіркою серіалу "Милі ошуканки" Ешлі Бенсон. Про це свідчили численні знімки, зроблені папараці. Однак тільки всередині червня знаменитості офіційно підтвердили чутки про свій роман.



Спершу Ешлі Бенсон опублікувала спільне фото з Карою та лаконічно підписала його "Моя". Згодом пара з'явилась на церемонії нагородження преміями TrevorLive New York Gala. В нечисленному коментарі журналістам Кара Делевінь зізналась, що вже понад рік почувається щасливою. "Вона – одна з тих людей, хто допоміг мені полюбити себе в той час, коли я найбільше цього потребувала. Вона показала мені, що таке справжня любов і показала, як її приймати, що було набагато важче, ніж я раніше думала", – розповіла Кара Делевінь.