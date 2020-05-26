Карантин позаду: Кендалл Дженнер повернулась до роботи і знялась у Vogue

Американська супермодель Кендалл Дженнер вже вийшла з режиму самоізоляції та взяла участь у новій фотосесії для японського видання Vogue. Зірка приміряла декілька стильних образів та продемонструвала чудову фігуру, ідеальні параметри якої не втратила на карантині.

24-річна зірка зі знаменитого сімейства Кардашян-Дженнер постала на обкладинці липневої обкладинки Vogue Japan. Редактори видання на своїй сторінці в інстаграмі зазначили, що головною темою нового номеру стала позитивна енергія. У номері модель радила, як зробити здоровим не тільки тіло, а й розум і душу.

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У фотосесії Кендалл одягнула декілька трендових літніх образів, на які варто звернути увагу усім прихильницям моди. На ній були речі таких марок, як Azzedine Alaia, Salvatore Ferragamo, Longchamp та інші. Стильні джинси, актуальні кроп-топи, ніжні сукні, легкі блузи та незмінний шкіряний тренч – все це можна побачити у фотоісторії, яка була знята італійським фешн-фотографом Джампаоло Сгурою на розкішній віллі.

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