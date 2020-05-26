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Карантин позаду: Кендалл Дженнер повернулась до роботи і знялась у Vogue

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Кендалл Дженнер для Vogue Japan
Кендалл Дженнер для Vogue Japan / Vogue Japan, Giampaolo Sgura

Американська супермодель Кендалл Дженнер вже вийшла з режиму самоізоляції та взяла участь у новій фотосесії для японського видання Vogue. Зірка приміряла декілька стильних образів та продемонструвала чудову фігуру, ідеальні параметри якої не втратила на карантині.

24-річна зірка зі знаменитого сімейства Кардашян-Дженнер постала на обкладинці липневої обкладинки Vogue Japan. Редактори видання на своїй сторінці в інстаграмі зазначили, що головною темою нового номеру стала позитивна енергія. У номері модель радила, як зробити здоровим не тільки тіло, а й розум і душу.

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Допис, поширений Vogue Japan (@voguejapan)

 

У фотосесії Кендалл одягнула декілька трендових літніх образів, на які варто звернути увагу усім прихильницям моди. На ній були речі таких марок, як Azzedine Alaia, Salvatore Ferragamo, Longchamp та інші. Стильні джинси, актуальні кроп-топи, ніжні сукні, легкі блузи та незмінний шкіряний тренч – все це можна побачити у фотоісторії, яка була знята італійським фешн-фотографом Джампаоло Сгурою на розкішній віллі.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений art8amby (@art8amby)

 

 

Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Vogue Кендалл Дженнер Мода
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