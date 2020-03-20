Карантинні будні: Джамала, O.Torvald та Тарабарова дають онлайн-концерти

З концертних майданчиків – у світ онлайну. Українські та світові зірки один за одним запрошують на свої виступи в мережі. Так, якщо зараз ми не можемо зібратися разом, це не означає, що маємо обмежити спілкування у соцмережах. Особливо, під час таких випробувань однодумці просто зобов'язані триматися разом.

O.Torvald

Гурт О.Torvald збирає "своїх людей" біля екранів 20 березня. Приєднатись запрошує особисто фронтмен групи – Женя Галич.

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Слухачі матимуть можливість і поспілкуватися з учасниками гурту, і навіть виграти квитки на майбутні концерти.

Відео: ексклюзивне відеозапрошення від Жені Галича

Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова радить всім залишатися вдома, і сама дотримується цієї поради. На своїй сторінці в інстаграмі вона ділиться з підписниками тим, як проводить карантин разом із родиною.

Також щочетверга співачка проводить концерти онлайн у інстаграмі. Такий формат дозволяє спілкуватися з аудиторією.

Юлія Саніна

Юлія Саніна запустила концертний флешмоб. Декілька днів тому фронтвумен гурту The Hardkiss сама зіграла вживу для шанувальників. Транслювали виступ на сторінці у фейсбук та інстаграмі.





Хто пропустив онлайн-концерт Юлії Саніної, може його передивитись в мережі. Також на ютубі можна переглянути двогодинне шоу гурту The Hardkiss "Залізна ластівка".

Дивіться онлайн концертне шоу "Залізна ластівка":

Естафету концертів у мережі Юлія Саніна передала іншим артистам.

Джамала

Майже одразу відгукнулася Джамала, яка теж відповідально дотримується карантину.

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров анонсував онлайн-концерт, який відбудеться 21 березня о 18:00.

Мої улюблені стихійні слухачі. Ми з вами так тепло і атмосферно провели попередній прямий ефір в інстаграмі, що я вирішив проводити такі ефіри частіше. Наступного разу ми проведемо його вже в суботу, 21 березня, о 18:00, але цього разу – на ютубі,

– зазначив співак.

Сергій Бабкін, гурт "Фіолет", співак Меловін вже провели свої лайви.

Відео: коментар фронтмена гурту "Фіолет" Сергія Мартинюка

Варто слідкувати за своїми улюбленими артистами у соцмережах, адже попереду щонайменше 2 тижні карантину. Тому не можна передбачити, який артист чи гурт наступним приєднається до такої важливої і позитивної ініціативи.

Мистецтво не має кордонів. І концерти не лише українських, а й світових зірок можна проводити на відстані.

Кріс Мартін

Кріс Мартін, фронтмен гурту Coldplay, зіграв онлайн-концерт для шанувальників.

Роббі Вільямс

Відомий британський співак Роббі Вільямс також приєднався до артистів, які підтримують прихильників за допомогою онлайн-концертів.

Дивіться онлайн-концерт Роббі Вільямса:

Крім цього, завжди можна передивитися концерти улюблених артистів у записі. Від Nirvana до Леді Гаги чи Бейонсе.



Що заборонили під час карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу