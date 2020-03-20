Карантинні будні: Джамала, O.Torvald та Тарабарова дають онлайн-концерти
З концертних майданчиків – у світ онлайну. Українські та світові зірки один за одним запрошують на свої виступи в мережі. Так, якщо зараз ми не можемо зібратися разом, це не означає, що маємо обмежити спілкування у соцмережах. Особливо, під час таких випробувань однодумці просто зобов'язані триматися разом.
O.Torvald
Гурт О.Torvald збирає "своїх людей" біля екранів 20 березня. Приєднатись запрошує особисто фронтмен групи – Женя Галич.
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Слухачі матимуть можливість і поспілкуватися з учасниками гурту, і навіть виграти квитки на майбутні концерти.
Відео: ексклюзивне відеозапрошення від Жені Галича
Світлана Тарабарова
Співачка Світлана Тарабарова радить всім залишатися вдома, і сама дотримується цієї поради. На своїй сторінці в інстаграмі вона ділиться з підписниками тим, як проводить карантин разом із родиною.
Також щочетверга співачка проводить концерти онлайн у інстаграмі. Такий формат дозволяє спілкуватися з аудиторією.
Юлія Саніна
Юлія Саніна запустила концертний флешмоб. Декілька днів тому фронтвумен гурту The Hardkiss сама зіграла вживу для шанувальників. Транслювали виступ на сторінці у фейсбук та інстаграмі.
Хто пропустив онлайн-концерт Юлії Саніної, може його передивитись в мережі. Також на ютубі можна переглянути двогодинне шоу гурту The Hardkiss "Залізна ластівка".
Дивіться онлайн концертне шоу "Залізна ластівка":
Естафету концертів у мережі Юлія Саніна передала іншим артистам.
Джамала
Майже одразу відгукнулася Джамала, яка теж відповідально дотримується карантину.
Артем Пивоваров
Артем Пивоваров анонсував онлайн-концерт, який відбудеться 21 березня о 18:00.
Мої улюблені стихійні слухачі. Ми з вами так тепло і атмосферно провели попередній прямий ефір в інстаграмі, що я вирішив проводити такі ефіри частіше. Наступного разу ми проведемо його вже в суботу, 21 березня, о 18:00, але цього разу – на ютубі,
– зазначив співак.
Сергій Бабкін, гурт "Фіолет", співак Меловін вже провели свої лайви.
Відео: коментар фронтмена гурту "Фіолет" Сергія Мартинюка
Варто слідкувати за своїми улюбленими артистами у соцмережах, адже попереду щонайменше 2 тижні карантину. Тому не можна передбачити, який артист чи гурт наступним приєднається до такої важливої і позитивної ініціативи.
Мистецтво не має кордонів. І концерти не лише українських, а й світових зірок можна проводити на відстані.
Кріс Мартін
Кріс Мартін, фронтмен гурту Coldplay, зіграв онлайн-концерт для шанувальників.
Роббі Вільямс
Відомий британський співак Роббі Вільямс також приєднався до артистів, які підтримують прихильників за допомогою онлайн-концертів.
Дивіться онлайн-концерт Роббі Вільямса:
Крім цього, завжди можна передивитися концерти улюблених артистів у записі. Від Nirvana до Леді Гаги чи Бейонсе.
Що заборонили під час карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу