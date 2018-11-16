"Караоке на колесах": MamaRika зізналась про свою бісексуальність

3317
Співачка MamaRika
Співачка MamaRika / Instagram / @mamarika_official

Українська співачка MamaRika (Настя Кочетова) взяла участь в розважальному шоу "Караоке на колесах", де розповіла пікантні подробиці з особистого життя. Окрім стосунків з чоловіками, вона мала інтимний зв’язок з дівчиною.

Прем’єра нового випуску "Караоке на колесах" з ведучим Славою Дьоміним відбулась 26 листопаді на YouTube-каналі програми.

Читайте також: "На колесах": Віталій Козловський відібрав їжу у дівчини та переспівав хіти Потапа і Полякової

Окрім самого караоке, в якому 29-річна MamaRika переспівала один з хітів гурту "Nikita" під назвою "Авокадо", зірка поділилась секретами минулого. За її словами, вона мала стосунки з дівчиною і для сексуальних ігрищ вона неодноразово купувала інтимні іграшки у секс-шопі.

"Попустували трішки і вистачить", – підсумувала артистка, додавши, що найкраще їй з її коханим чоловіком. Як відомо, співачка перебуває у стосунках з актором та шоуменом Сергієм Середою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official)

 

У музичному авто MamaRika і Слава переспівали хіти "Океану Ельзи", "Nikita", Tayanna та інші сингли топових артистів.

Дивіться випуск розважального шоу "Караоке на колесах" з MamaRika:

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Еротика
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як Ігор Ласточкін і Ілона Гвоздьова здобули перемогу на "Танцях з зірками 2018": відео виступів
сьогодні 10:25 Як Ігор Ласточкін і Ілона Гвоздьова здобули перемогу на "Танцях з зірками 2018": відео виступів
4236
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
25 листопада 11:10 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
8799
Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
23 листопада 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
18178
Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
22 листопада 15:37 Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
9255
Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
22 листопада 15:00 Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
Юлія Девда 1995
Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
22 листопада 14:19 Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
3475
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук