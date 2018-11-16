"Караоке на колесах": MamaRika зізналась про свою бісексуальність

Українська співачка MamaRika (Настя Кочетова) взяла участь в розважальному шоу "Караоке на колесах", де розповіла пікантні подробиці з особистого життя. Окрім стосунків з чоловіками, вона мала інтимний зв’язок з дівчиною.

Прем’єра нового випуску "Караоке на колесах" з ведучим Славою Дьоміним відбулась 26 листопаді на YouTube-каналі програми.

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Окрім самого караоке, в якому 29-річна MamaRika переспівала один з хітів гурту "Nikita" під назвою "Авокадо", зірка поділилась секретами минулого. За її словами, вона мала стосунки з дівчиною і для сексуальних ігрищ вона неодноразово купувала інтимні іграшки у секс-шопі.

"Попустували трішки і вистачить", – підсумувала артистка, додавши, що найкраще їй з її коханим чоловіком. Як відомо, співачка перебуває у стосунках з актором та шоуменом Сергієм Середою.

У музичному авто MamaRika і Слава переспівали хіти "Океану Ельзи", "Nikita", Tayanna та інші сингли топових артистів.

Дивіться випуск розважального шоу "Караоке на колесах" з MamaRika: