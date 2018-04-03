Караоке на колесах: Тарас Тополя презентував новий трек і переспівав хіти Винника та DZIDZIO

Лідер українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя став героєм нового розважального шоу "Караоке на колесах".

Прем’єра нового випуску "Караоке на колесах" з ведучим Славою Дьоміним відбулась 3 грудня на YouTube-каналі Люкс ФМ.

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Під час зіркової подорожі Тарас презентував новий трек гурту "Антитіла", який ще ніхто не чув. Наразі він без назви, однак глядачі вже можуть прослухати уривок.

"Тримай мене міцно, бо раптом на висоті забуду коріння. Нагадай, ким я був і ким я є. Люби мене ніжно", – звучать слова у романтичній баладі про кохання.

Дивіться випуск розважального шоу "Караоке на колесах" з Тарасом Тополею:

Крім того, Тарас Тополя переспівав хіт своєї дружини Alyosha "Калина" і пісні Олега Винника, "Время и стекло", DZIDZIO та інших артистів.