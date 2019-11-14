Карла Бруні знялась у різдвяній кампанії Burberry: відео

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Карла Бруні та Рубен Лофтус-Чік
Карла Бруні та Рубен Лофтус-Чік / Instagram /@carlabruniofficial

Французька топ-модель італійського походження Карла Бруні стала зіркою рекламної кампанії британського модного будинку Burberry. Кампейн отримав назву "Що таке любов?" і пропагує цінувати своїх близьких. У зйомках також взяв участь британський футболіст Рубен Лофтус-Чік.

51-річна колишня перша леді Франції продемонструвала свою вроду у різдвяній рекламній кампанії Burberry Festive. Вона танцювала та позувала в обіймах футболіста Рубена Лофтус-Чіка. Автором кампейну виступив культовий дует фотографів Мерт Алас і Маркус Пігготт. 

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"Що таке любов?" – перша святкова зйомка Ріккардо Тиші на посаді креативного директора бренду. Він не став зраджувати собі й закликав до співпраці людей, які його надихають. 

Різдво – це час любові і дружби, коли люди в усьому світі збираються в колі своїх сімей. Це один з моїх улюблених періодів протягом року, коли можна зупинитися, зробити паузу і підбити підсумок. В цьому проєкті мені захотілося зібрати людей, які були поруч зі мною від самого початку роботи в Burberry і підтримували мене,
– поділився враженнями від роботи Ріккардо Тиші. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Burberry (@burberry)

Французька модель Карла Бруні на сторінках соцмереж поділилася кадрами зі зйомок та висловила свою вдячність бренду Burberry та всім, хто був причетний до цього міні-відео. 

Кохання в повітрі. Не впевнена, мене більше надихнула зустріч із Сантою чи Рубеном Лофтус-Чіком,
–  прокоментувала зірка. 

На своїй офіційній сторінці в інстаграмі креативний директор Burberry Ріккардо Тіші також зазначив, що кампейн присвячений любові до близьких людей. 

Любов це... моя сім'я, мої друзі, ті, хто люблять мене таким, який я є, а також ті, хто борються за те, у що вірить. Наша нова кампанія Burberry Festive оживила цю любов. Спасибі Мерту і Маркусу, а також всім учасникам знімального процесу за те, що ми втілили мрію в життя,
– написав він у дописі. 

Ідею єднання Тиші вирішив продемонструвати за допомогою безлічі групових кадрів. На деяких з них зображено більше 10 людей.

Рекламна кампанія "Що таке любов?": дивитись відео онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Карла Бруні Різдво
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