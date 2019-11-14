Карла Бруні знялась у різдвяній кампанії Burberry: відео

Французька топ-модель італійського походження Карла Бруні стала зіркою рекламної кампанії британського модного будинку Burberry. Кампейн отримав назву "Що таке любов?" і пропагує цінувати своїх близьких. У зйомках також взяв участь британський футболіст Рубен Лофтус-Чік.

51-річна колишня перша леді Франції продемонструвала свою вроду у різдвяній рекламній кампанії Burberry Festive. Вона танцювала та позувала в обіймах футболіста Рубена Лофтус-Чіка. Автором кампейну виступив культовий дует фотографів Мерт Алас і Маркус Пігготт.

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"Що таке любов?" – перша святкова зйомка Ріккардо Тиші на посаді креативного директора бренду. Він не став зраджувати собі й закликав до співпраці людей, які його надихають.

Різдво – це час любові і дружби, коли люди в усьому світі збираються в колі своїх сімей. Це один з моїх улюблених періодів протягом року, коли можна зупинитися, зробити паузу і підбити підсумок. В цьому проєкті мені захотілося зібрати людей, які були поруч зі мною від самого початку роботи в Burberry і підтримували мене,

– поділився враженнями від роботи Ріккардо Тиші.

Французька модель Карла Бруні на сторінках соцмереж поділилася кадрами зі зйомок та висловила свою вдячність бренду Burberry та всім, хто був причетний до цього міні-відео.

Кохання в повітрі. Не впевнена, мене більше надихнула зустріч із Сантою чи Рубеном Лофтус-Чіком,

– прокоментувала зірка.

На своїй офіційній сторінці в інстаграмі креативний директор Burberry Ріккардо Тіші також зазначив, що кампейн присвячений любові до близьких людей.

Любов це... моя сім'я, мої друзі, ті, хто люблять мене таким, який я є, а також ті, хто борються за те, у що вірить. Наша нова кампанія Burberry Festive оживила цю любов. Спасибі Мерту і Маркусу, а також всім учасникам знімального процесу за те, що ми втілили мрію в життя,

– написав він у дописі.

Ідею єднання Тиші вирішив продемонструвати за допомогою безлічі групових кадрів. На деяких з них зображено більше 10 людей.

Рекламна кампанія "Що таке любов?": дивитись відео онлайн