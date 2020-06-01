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Кожного року, в перший день літа, відзначається Міжнародний день захисту дітей. Відзначають це свято ще з 1950 року. Рішення про запровадження Дня захисту дітей було ухвалене Міжнародною демократичною федерацією жінок на спеціальній сесії в листопаді 1949 року. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас красиву добірку святкових картинок.