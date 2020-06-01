День захисту дітей: красиві картинки-привітання
Кожного року, в перший день літа, відзначається Міжнародний день захисту дітей. Відзначають це свято ще з 1950 року. Рішення про запровадження Дня захисту дітей було ухвалене Міжнародною демократичною федерацією жінок на спеціальній сесії в листопаді 1949 року. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас красиву добірку святкових картинок.
Свято призначене для того, аби батьки зрозуміли, що в дітей не повинно бути нещасливого дитинства. Дорослі повинні відповідати за дітей, турбуватися про дітей, захищати їхні права. Основне завдання батьків – виховати дітей розумними, порядними, добрими та впевненими в собі. Дитинство – найпрекрасніша мить життя, тому батькам треба зробити все для того, щоб зігріти своїм теплом та любов’ю кожне дитяче сердечкоо.
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Картинки з Днем захисту дітей
Картинки з Днем захисту дітей 2020
Картинки з Днем захисту дітей
Красиві картинки з Днем захисту дітей
Картинки з Днем захисту дітей
Картинки-привітання з Днем захисту дітей
Картинки з Днем захисту дітей
Милі картинки з Днем захисту дітей
Картинки з Днем захисту дітей
Красиві картинки з Днем захисту дітей
Картинки з Днем захисту дітей
Прикольні картинки з Днем захисту дітей
Картинки з Днем захисту дітей