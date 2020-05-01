Привітання з 1 травня: добірка яскравих картинок

У п'ятницю, 1 травня, відзначається міжнародний День праці. Святкують цей день 143 країни світу. В цей перший травневий день ми підготували для вас добірку весняних картинок.

День праці пов'язаний з подією, яка трапилася у США в 1886 році. У Чикаго 1 травня пройшов страйк робітників, які вимагали скорочення робочого дня до 8 годин. Причиною страйків у Чикаго також була мізерна заробітна плата.

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До 2017 року в Україні свято мало назву День міжнародної солідарності трудящих. Втім після змін до Трудового кодексу в рамках декомунізації, його було перейменовано на День праці. В Україні 1 травня оголошено вихідним днем.

Картинки з 1 травня: яскрава добірка



Картинки з 1 травня



Картинки з Днем праці



Картинки з 1 травня



Картинки з Днем праці



Картинки з 1 травня



Картинки з 1 травня