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Привітання з 1 травня: добірка яскравих картинок

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Картинки з 1 травня 2020 – привітання з Днем праці у листівках
Картинки-привітання з 1 травня / unsplash.com

У п'ятницю, 1 травня, відзначається міжнародний День праці. Святкують цей день 143 країни світу. В цей перший травневий день ми підготували для вас добірку весняних картинок.

День праці пов'язаний з подією, яка трапилася у США в 1886 році. У Чикаго 1 травня пройшов страйк робітників, які вимагали скорочення робочого дня до 8 годин. Причиною страйків у Чикаго також була мізерна заробітна плата. 

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До 2017 року в Україні свято мало назву День міжнародної солідарності трудящих. Втім після змін до Трудового кодексу в рамках декомунізації, його було перейменовано на День праці. В Україні 1 травня оголошено вихідним днем. 

Картинки з 1 травня: яскрава добірка

Картинки з 1 травня
Картинки з 1 травня

Картинки з 1 травня
Картинки з Днем праці

Картинки з 1 травня
Картинки з 1 травня

Картинки з 1 травня
Картинки з Днем праці

Картинки з 1 травня
Картинки з 1 травня

Картинки з 1 травня
Картинки з 1 травня

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Травневі свята Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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