Іменини Андрія: найкращі картинки-привітання

897 Читать новость на русском
День Ангела Андрія / Фото з відкритих джерел

13 грудня християни відзначають релігійне свято Андрія Первозванного. Відтак, усі чоловіки, які носять ім'я Андрій – святкують День Ангела. З грецької ім'я Андрій означає "хоробрий" та "мужній". Тож надішліть своєму імениннику найкращі картинки привітання зі святом.

Ісус Христос першим покликав Андрія до себе в учні, тому одного з 12 апостолів називають Первозванним. Апостол Андрій передбачив заснування столиці України – міста Києва. За переказами, піднімаючись вгору Дніпром, він поглянув на київські гори й сказав учням, що тут з’явиться величне місто, на якому засяє благодать Господня й буде збудовано багато церков. Також 13 грудня люди передбачали погоду та звертали увагу на природні явища. 

Читайте також: День Андрія Первозванного: традиції та прикмети свята

Картинки-привітання з Днем Ангела Андрія


День Ангела Андрія 2019


Картинки-привітання з Днем Ангела


Картинки з Днем Ангела Андрія


Картинки на іменини Андрія


Іменини Андрія – 13 грудня: картинки-привітання


Привітання з Днем Андрія


Картинки з іменинами Андрія


Привітання з Днем Ангела


Найкращі побажання з іменинами Андрія

"Мені потрібні сили, і не малі": секс-листування ще однієї "слуги народу" потрапило на камеру
сьогодні
7106
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Релігія Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
12 грудня 21:31 "Спинка" для кролика: хто став прототипом Джессіки Реббіт із культового фільму-фентезі
Юлія Девда 638
12 грудня 19:15 Як дізнатись ім'я нареченого або містичні ворожіння на Андрія у домашніх умовах
Юліана Вінтюк 12560
12 грудня 18:23 Куди піти взимку у Києві: добірка найяскравіших подій
Уляна Журба 240
12 грудня 13:03 Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
Олена Булан 26173
11 грудня 19:01 Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020: 20 ідей з фото
Квітослава Туз 1227
Новини
Більше новин
Залиште відгук