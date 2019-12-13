Іменини Андрія: найкращі картинки-привітання

13 грудня християни відзначають релігійне свято Андрія Первозванного. Відтак, усі чоловіки, які носять ім'я Андрій – святкують День Ангела. З грецької ім'я Андрій означає "хоробрий" та "мужній". Тож надішліть своєму імениннику найкращі картинки привітання зі святом.

Ісус Христос першим покликав Андрія до себе в учні, тому одного з 12 апостолів називають Первозванним. Апостол Андрій передбачив заснування столиці України – міста Києва. За переказами, піднімаючись вгору Дніпром, він поглянув на київські гори й сказав учням, що тут з’явиться величне місто, на якому засяє благодать Господня й буде збудовано багато церков. Також 13 грудня люди передбачали погоду та звертали увагу на природні явища.

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Картинки-привітання з Днем Ангела Андрія



День Ангела Андрія 2019



Картинки-привітання з Днем Ангела



Картинки з Днем Ангела Андрія



Картинки на іменини Андрія



Іменини Андрія – 13 грудня: картинки-привітання



Привітання з Днем Андрія



Картинки з іменинами Андрія



Привітання з Днем Ангела



Найкращі побажання з іменинами Андрія