День святого пророка Іллі: картинки-привітання з іменинами

2 серпня православна церква святкує пам'ять пророка Іллі. За церковними переказами, батько Іллі побачив у сні-видінні Божих ангелів, які сповивали новонародженого вогнем і вкладали в його уста полум'я. Цього дня День ангела святкують чоловіки, які носять ім'я Ілля.

Іллю вважають найбільшим пророком Старого Заповіту. Народився він у Палестині і жив у ІХ столітті до Різдва Христового. Коли Ілля подорослішав, він присвятив своє життя служінню Богові. Жив у пустелі, молився та постив. За віддану службу Богові, пророка забрали живим на небо у вогняній колісниці.

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Іллю описують, як виконавця Божої волі. Він карає грішників та не дає розповсюджуватися нечистій силі, пускаючи по небі блискавки та громовиці. Пророк є суворим та грізним, втім справедливий та щедрий.

Картинки-привітання з Днем Іллі



Привітання з Днем ангела



Картинки в день Іллі



Привітання з іменинами Іллі



День Іллі 2019: картинки-привітання



Привітання в день Іллі



День Іллі – картинки-привітання



Привітання з днем Іллі



Привітання з Днем ангела