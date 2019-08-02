День святого пророка Іллі: картинки-привітання з іменинами
2 серпня православна церква святкує пам'ять пророка Іллі. За церковними переказами, батько Іллі побачив у сні-видінні Божих ангелів, які сповивали новонародженого вогнем і вкладали в його уста полум'я. Цього дня День ангела святкують чоловіки, які носять ім'я Ілля.
Іллю вважають найбільшим пророком Старого Заповіту. Народився він у Палестині і жив у ІХ столітті до Різдва Христового. Коли Ілля подорослішав, він присвятив своє життя служінню Богові. Жив у пустелі, молився та постив. За віддану службу Богові, пророка забрали живим на небо у вогняній колісниці.
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Іллю описують, як виконавця Божої волі. Він карає грішників та не дає розповсюджуватися нечистій силі, пускаючи по небі блискавки та громовиці. Пророк є суворим та грізним, втім справедливий та щедрий.
Картинки-привітання з Днем Іллі
Привітання з Днем ангела
Картинки в день Іллі
Привітання з іменинами Іллі
День Іллі 2019: картинки-привітання
Привітання в день Іллі
День Іллі – картинки-привітання
Привітання з днем Іллі
Привітання з Днем ангела