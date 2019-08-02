День святого пророка Іллі: картинки-привітання з іменинами

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Картинки з Днем пророка Іллі – привітання з Днем ангела Іллі 2 серпня 2019
День святого пророка Іллі: картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

2 серпня православна церква святкує пам'ять пророка Іллі. За церковними переказами, батько Іллі побачив у сні-видінні Божих ангелів, які сповивали новонародженого вогнем і вкладали в його уста полум'я. Цього дня День ангела святкують чоловіки, які носять ім'я Ілля.

Іллю вважають найбільшим пророком Старого Заповіту. Народився він у Палестині і жив у ІХ столітті до Різдва Христового. Коли Ілля подорослішав, він присвятив своє життя служінню Богові. Жив у пустелі, молився та постив. За віддану службу Богові, пророка забрали живим на небо у вогняній колісниці.

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Іллю описують, як виконавця Божої волі. Він карає грішників та не дає розповсюджуватися нечистій силі, пускаючи по небі блискавки та громовиці. Пророк є суворим та грізним, втім справедливий та щедрий. 

Картинки-привітання з Днем Іллі

Картинки на день ангела Іллі
Привітання з Днем ангела

Картинки на день ангела Іллі
Картинки в день Іллі

Картинки на день ангела Іллі
Привітання з іменинами Іллі

Картинки на день ангела Іллі
День Іллі 2019: картинки-привітання

Картинки на день ангела Іллі
Привітання в день Іллі

Картинки на день ангела Іллі
День Іллі – картинки-привітання

Картинки на день ангела Іллі
Привітання з днем Іллі

Картинки на день ангела Іллі
Привітання з Днем ангела

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2 серпня – День Іллі: традиції та що не можна робити
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Теги: LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: LifeStyle 24
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