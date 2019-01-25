Картинки-привітання із днем Ангела Тетяни – найкраща підбірка листівок
В народі 25 січня – день Ангела Тетяни. Не забудьте привітати дорогих серцю дівчат із цим святом. У нашій статті ви можете знайти найкращі варіанти привітань у Тетянин день.
Свята Тетяна жила в Римі в епоху зародження християнства. З дитинства вона вірила в Бога і хотіла присвятити життя служінню йому. У дорослому віці дівчина стала служницею в церкві, допомагала хворим, вагітним, брала участь в обряді хрещення. До сьогодні пам'ять цієї мучениці відзначають 25 січня. Тож у цей день святкують усі представниці, що носять ім'я Тетяна.
Картинки-привітання з днем Ангела Тетяни
Картинки-привітання з днем Ангела Тетяни
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Тетянин день: найкращі привітання
Картинки-привітання з Днем Ангела Тетяни
Найкращі привітання у Тетянин день
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