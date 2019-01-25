Картинки-привітання із днем Ангела Тетяни – найкраща підбірка листівок

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Картинки з Днем Тетяни 2019 - привітання листівки в Тетянин день 2019
Найкраща підбірка картинок-привітань із днем Ангела Тетяни / 24 Канал

В народі 25 січня – день Ангела Тетяни. Не забудьте привітати дорогих серцю дівчат із цим святом. У нашій статті ви можете знайти найкращі варіанти привітань у Тетянин день.

Свята Тетяна жила в Римі в епоху зародження християнства. З дитинства вона вірила в Бога і хотіла присвятити життя служінню йому. У дорослому віці дівчина стала служницею в церкві, допомагала хворим, вагітним, брала участь в обряді хрещення. До сьогодні пам'ять цієї мучениці відзначають 25 січня. Тож у цей день святкують усі представниці, що носять ім'я Тетяна. 

Картинки-привітання з днем Ангела Тетяни

Картинки-привітання з днем Ангела Тетяни
Картинки-привітання з днем Ангела Тетяни

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Картинки-привітання з днем Ангела Тетяни
Тетянин день: найкращі привітання
Картинки-привітання з Днем Ангела Тетяни
Картинки-привітання з Днем Ангела Тетяни

Картинки-привітання з днем Ангела Тетяни
Найкращі привітання у Тетянин день

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Теги: LifeStyle Новини культури Релігія Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: 24 Канал
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