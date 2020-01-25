24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

День Ангела Тетяни: святкові картинки-привітання

1 Читать новость на русском
Картинки з іменинами Тетяни / unsplash.com

25 січня іменини святкують усі жінки, які носять ім'я Тетяна. Мучениця Татіана Римська є покровителькою студентів. У перекладі з грецької це ім'я означає "засновниця", тому всі Тетяни є берегинями домашнього вогнища та хорошими господинями.

Привітання з іменинами – це гарний подарунок людині, який підкреслить вашу любов та повагу. Найкращі привітання, звісно, що у картинках Коротко та з любов'ю.

Читайте також: Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

Картинки з Днем Ангела Тетяни


 

День Ангела Тетяни
Картинки-привітання з Днем Ангела Тетяни

День Ангела Тетяни
Картинки з іменинами Тетяни

День Ангела Тетяни
День Ангела Тетяни

День Ангела Тетяни
Картинки з іменинами Тетяни

День Ангела Тетяни
Листівки з Днем Ангела Тетяни

День Ангела Тетяни
Картинки з іменинами Тетяни

День Ангела Тетяни
Милі вітання з іменинами Тетяни

День Ангела Тетяни
Привітання з Днем Ангела

День Ангела Тетяни
Красивий букет з Днем Ангела Тетяни

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні: інфографіка
сьогодні
4311
Автор: Квітослава Туз
Теги: Релігія LifeStyle Новини LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
23 січня 21:30 П'ятірка найпривабливіших образів супермоделі Даутцен Крус
Юлія Девда 3845
23 січня 13:40 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
Квітослава Туз 2306
23 січня 09:28 Даутцен Крус – 35! Секрети краси нідерландської супермоделі
Юлія Девда 3193
22 січня 12:18 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 50509
22 січня 11:22 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 4435
Новини
Більше новин
Залиште відгук