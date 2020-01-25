День Ангела Тетяни: святкові картинки-привітання

25 січня іменини святкують усі жінки, які носять ім'я Тетяна. Мучениця Татіана Римська є покровителькою студентів. У перекладі з грецької це ім'я означає "засновниця", тому всі Тетяни є берегинями домашнього вогнища та хорошими господинями.

Привітання з іменинами – це гарний подарунок людині, який підкреслить вашу любов та повагу. Найкращі привітання, звісно, що у картинках Коротко та з любов'ю.

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Картинки з Днем Ангела Тетяни







Картинки-привітання з Днем Ангела Тетяни



Картинки з іменинами Тетяни



День Ангела Тетяни



Картинки з іменинами Тетяни



Листівки з Днем Ангела Тетяни



Картинки з іменинами Тетяни



Милі вітання з іменинами Тетяни



Привітання з Днем Ангела



Красивий букет з Днем Ангела Тетяни