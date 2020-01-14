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Іменини Василя: найкращі картинки-привітання

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Картинки-привітання на Василя / unsplash.com

14 січня українці мають два свята – Старий Новий рік та День Ангела Василя. Його вважали покровителем землеробства, тож основним обрядом цього дня було засівання осель зерном. Якщо у вас є друг чи родич з цим іменем, не забудьте надіслати йому привітальну листівку.

Прийміть у цей святковий день наші теплі вітання! Бажаємо вам усіх благ! Долучайтеся до привітань і потіште своїх друзів та рідних святковими картинками.

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Картинки-привітання на Василя

День Ангела Василя
Картинки з іменинами Василя

День Ангела Василя
Картинки з Днем Ангела Василя

День Ангела Василя
Привітання з іменинами

День Ангела Василя
Привітання з Днем Ангела

День Ангела Василя
Картинки з іменинами Василя

День Ангела Василя
Картинки з іменинами

День Ангела Василя
Милі картинки з Днем Ангела

День Ангела Василя
Гарні картинки з іменинами

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Різдво Традиції
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