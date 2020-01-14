Іменини Василя: найкращі картинки-привітання

14 січня українці мають два свята – Старий Новий рік та День Ангела Василя. Його вважали покровителем землеробства, тож основним обрядом цього дня було засівання осель зерном. Якщо у вас є друг чи родич з цим іменем, не забудьте надіслати йому привітальну листівку.

Прийміть у цей святковий день наші теплі вітання! Бажаємо вам усіх благ! Долучайтеся до привітань і потіште своїх друзів та рідних святковими картинками. Читайте також: Старий Новий рік 2020: добірка святкових картинок Картинки-привітання на Василя

Картинки з іменинами Василя

Картинки з Днем Ангела Василя

Привітання з іменинами

Привітання з Днем Ангела

Картинки з іменинами Василя

Картинки з іменинами

Милі картинки з Днем Ангела

Гарні картинки з іменинами