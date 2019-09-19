День Ангела Михайла: святкові картинки-привітання
19 вересня християни святкують Михайлове чудо або День Михайла Чудотворця. Православне свято присвячене чуду, яке вчинив архангел Михаїл, коли врятував від руйнування місцевий храм.
Сьогодні, 19 вересня, відзначають День Ангела чоловіки, які носять ім'я Михайло. Також іменини носії цього імені святкують також 21 листопада. Ми підготували красиві картинки-привітання з Днем Ангела, щоб ви привітали своїх близьких та рідних.
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Картинки-привітання з Днем Михайла
Картинки з Днем Ангела
Картинки з іменинами
Картинки з Днем Ангела
Привітання з Днем Ангела
Картинки з Днем Ангела Михайла
Картинки з Днем Ангела
Картинки з Днем Ангела
Красиві картинки з Днем Ангела
Джерело: LifeStyle 24
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