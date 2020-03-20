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День щастя: найкращі картинки-привітання

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Міжнародний день щастя / Фото з відкритих джерел

Щороку 20 березня у цілому світі відзначається Міжнародний день щастя. Цей день призначений для того, аби нагадати людям про те, що сенс нашого життя – почувати себе щасливими.

Коли ми щасливі – життя навколо нас вирує різноманітними барвами. У липні 2012 року Генеральна Асамблея ООН постановила визнати 20 березня Міжнародним Днем Щастя. Вперше свято відбулося 2013 року і тепер стало головною щорічною подією.

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У цей день користувачі соцмереж надсилають одне одному листівки-привітання, милі картинки та вірші привітання. Таким чином, ми залучимо у наше життя трішки усмішок та гарного настрою. 

Давайте сьогодні щиро посміхатися, веселитися та вітати друзів, близьких та колег картинками-привітаннями з Днем щастя.

Картинки з Днем щастя


День щастя 2020


Картинки з Днем щастя


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Привітання з Днем щастя


Картинки з Днем щастя


Красиві картинки з Днем щастя


День щастя 2020


Міжнародний день щастя
 

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки Традиції
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