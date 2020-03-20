День щастя: найкращі картинки-привітання
Щороку 20 березня у цілому світі відзначається Міжнародний день щастя. Цей день призначений для того, аби нагадати людям про те, що сенс нашого життя – почувати себе щасливими.
Коли ми щасливі – життя навколо нас вирує різноманітними барвами. У липні 2012 року Генеральна Асамблея ООН постановила визнати 20 березня Міжнародним Днем Щастя. Вперше свято відбулося 2013 року і тепер стало головною щорічною подією.
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У цей день користувачі соцмереж надсилають одне одному листівки-привітання, милі картинки та вірші привітання. Таким чином, ми залучимо у наше життя трішки усмішок та гарного настрою.
Давайте сьогодні щиро посміхатися, веселитися та вітати друзів, близьких та колег картинками-привітаннями з Днем щастя.
Картинки з Днем щастя
День щастя 2020
Картинки з Днем щастя
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Привітання з Днем щастя
Картинки з Днем щастя
Красиві картинки з Днем щастя
День щастя 2020
Міжнародний день щастя