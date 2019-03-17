Картинки-привітання з Днем святого Патрика: найкраща підбірка

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Картинки з Днем святого Патрика 2019 - привітання зі святом святого Патрика
Картинки-привітання з Днем святого Патрика / vesti-ukr.com

17 березня у всьому світі відзначають День святого Патрика – національне ірландське свято. За переказами, святий Патрик приніс на язичницький острів християнство і вигнав усіх змій. Віддавна повелося, що молодь та усі небайдужі до гучних вечірок, цього дня п'ють пиво, танцюють, співають та веселяться. Ми підготували для вас картинки з Днем святого Патрика, щоб ви привітали своїх друзів.

Саме у день Святого Патрика, прийнято одягати зелений одяг з конюшинкою, яке є ірландським символом. Конюшина-трилисник в Ірландії – це символ успіху та щастя. За прикметами, вона має магічну силу, адже може притягнути у ваше життя гроші та фінансовий потік. 

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Тож пропонуємо вам підбірку цікавих картинок-привітань з Днем святого Патрика, щоб ви привітали найближчих людей зі святом, бажаючи їм удачі та добробуту. 

Картинки-привітання з Днем святого Патрика


День святого Патрика 2019


Картинки на День святого Патрика


Картинки-привітання на День святого Патрика


З днем святого Патрика


День святого Патрика 2019


Картинки на День святого Патрика


Картинки-привітання на День святого Патрика


З днем святого Патрика


День святого Патрика 2019


Картинки на День святого Патрика

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Теги: LifeStyle Новини культури Ірландія Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: LifeStyle 24
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