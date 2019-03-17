Картинки-привітання з Днем святого Патрика: найкраща підбірка

17 березня у всьому світі відзначають День святого Патрика – національне ірландське свято. За переказами, святий Патрик приніс на язичницький острів християнство і вигнав усіх змій. Віддавна повелося, що молодь та усі небайдужі до гучних вечірок, цього дня п'ють пиво, танцюють, співають та веселяться. Ми підготували для вас картинки з Днем святого Патрика, щоб ви привітали своїх друзів.

Саме у день Святого Патрика, прийнято одягати зелений одяг з конюшинкою, яке є ірландським символом. Конюшина-трилисник в Ірландії – це символ успіху та щастя. За прикметами, вона має магічну силу, адже може притягнути у ваше життя гроші та фінансовий потік.

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Тож пропонуємо вам підбірку цікавих картинок-привітань з Днем святого Патрика, щоб ви привітали найближчих людей зі святом, бажаючи їм удачі та добробуту.

Картинки-привітання з Днем святого Патрика



День святого Патрика 2019



Картинки на День святого Патрика



Картинки-привітання на День святого Патрика



З днем святого Патрика



День святого Патрика 2019



Картинки на День святого Патрика



Картинки-привітання на День святого Патрика



З днем святого Патрика



День святого Патрика 2019



Картинки на День святого Патрика