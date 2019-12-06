6 грудня – день Збройних сил України: картинки-привітання

6 грудня відзначають день Збройних сил України. Цей день присвячений усім українським військовослужбовцям, які служили та продовжують служити в армії. Редакція LifeStyle 24 приєднується до вітань та зичить усім захисникам та їхнім родинам божого благословення.

У цей день 1991 року був прийнятий Закон "Про Збройні сили України", а День Збройних сил України був установлений постановою Верховної Ради України в 1993 році. Цього дня в багатьох містах відбувається урочисте покладання квітів до могил солдатів, божественна літургія, збори, церемонії вручення державних нагород та премій, а також концерти та інші святкові заходи.

Читайте також: Як відзначатимуть День Збройних сил України 2019

Картинки-привітання з Днем Збройних сил України



6 грудня – День Збройних сил України



Листівки з 6 грудня



День Збройних сил України 2019



Картинки з Днем Збройних сил



День Збройних сил України – картинки



Картинки-привітання до Дня Збройних сил України



Картинки для привітання чоловіків



Картинки з Днем Збройних сил



6 грудня – День Збройних сил України