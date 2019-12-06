6 грудня – день Збройних сил України: картинки-привітання
6 грудня відзначають день Збройних сил України. Цей день присвячений усім українським військовослужбовцям, які служили та продовжують служити в армії. Редакція LifeStyle 24 приєднується до вітань та зичить усім захисникам та їхнім родинам божого благословення.
У цей день 1991 року був прийнятий Закон "Про Збройні сили України", а День Збройних сил України був установлений постановою Верховної Ради України в 1993 році. Цього дня в багатьох містах відбувається урочисте покладання квітів до могил солдатів, божественна літургія, збори, церемонії вручення державних нагород та премій, а також концерти та інші святкові заходи.
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Картинки-привітання з Днем Збройних сил України
6 грудня – День Збройних сил України
Листівки з 6 грудня
День Збройних сил України 2019
Картинки з Днем Збройних сил
День Збройних сил України – картинки
Картинки-привітання до Дня Збройних сил України
Картинки для привітання чоловіків
Картинки з Днем Збройних сил
6 грудня – День Збройних сил України