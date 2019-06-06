День журналіста – найкраща підбірка привітань в картинках

94 Читать новость на русском
Картинки з Днем журналіста – привітання у картинках зі святом
День журналіста – найкраща підбірка привітань у листівках / 24 канал

День журналіста в Україні святкують 6 червня, починаючи від 25 травня 1994 року. Це одне із свят в році для представників "четвертої влади". У нашій статті ви можете знайти найкращі картинки-привітання із Днем журналіста.

День журналіста святкують 6 червня не випадково. Саме в цей день, у Брюсселі, Національну спілку журналістів України прийняли до лав Міжнародної федерації журналістів. Саме ця організація є найбільшою у світі серед професійних працівників ЗМІ.

Читайте також: День журналіста в Україні – дата та традиції святкування

Проте, окрім цього свята існує ще Всесвітній день свободи преси, котрий відзначають 3 травня а також День працівників радіо та телебачення – 6 листопада. Якщо серед ваших близьких є хтось, хто працює у сфері медіа, обирайте найкращі листівки-привітання. Адже робота журналіста не з легких, а зробити приємність, надіславши картинку-привітання дуже просто. 

Найкращі картинки-привітання із днем журналіста

День журналіста – найкращі привітання
День журналіста – найкращі привітання

Картинки-привітання із днем журналіста
Картинки-привітання із днем журналіста

День журналіста – привітання в картинках
День журналіста – привітання в картинках
 

6 червня – День журналіста

6 червня – День журналіста

Картинки-привітання з днем журналіста
Картинки-привітання з днем журналіста

Картинки-привітання із днем журналіста
Картинки-привітання із днем журналіста

Картинки-привітання в день журналіста
Картинки-привітання в день журналіста
 

blog_ava
Головні новини 5 червня: похорон вбитого 5-річного Кирила Тлявова, нове перемир'я на Донбасі
сьогодні
3477
Теги: Новини LifeStyle ЗМІ Журналісти LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Анджеліні Джолі – 44: шлях акторки від наркотиків до світового визнання
4 червня 11:24 Анджеліні Джолі – 44: шлях акторки від наркотиків до світового визнання
Юлія Турелик 2226
Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
3 червня 17:23 Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
913
"Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
3 червня 12:31 "Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
Юлія Ліпенцева 721
Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
1 червня 13:36 Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
659
Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
1 червня 13:21 Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 617
Новини
Більше новин
Залиште відгук