День журналіста – найкраща підбірка привітань в картинках

День журналіста в Україні святкують 6 червня, починаючи від 25 травня 1994 року. Це одне із свят в році для представників "четвертої влади". У нашій статті ви можете знайти найкращі картинки-привітання із Днем журналіста.

День журналіста святкують 6 червня не випадково. Саме в цей день, у Брюсселі, Національну спілку журналістів України прийняли до лав Міжнародної федерації журналістів. Саме ця організація є найбільшою у світі серед професійних працівників ЗМІ.

Читайте також: День журналіста в Україні – дата та традиції святкування

Проте, окрім цього свята існує ще Всесвітній день свободи преси, котрий відзначають 3 травня а також День працівників радіо та телебачення – 6 листопада. Якщо серед ваших близьких є хтось, хто працює у сфері медіа, обирайте найкращі листівки-привітання. Адже робота журналіста не з легких, а зробити приємність, надіславши картинку-привітання дуже просто.

Найкращі картинки-привітання із днем журналіста



День журналіста – найкращі привітання



Картинки-привітання із днем журналіста



День журналіста – привітання в картинках



6 червня – День журналіста



Картинки-привітання з днем журналіста



Картинки-привітання із днем журналіста