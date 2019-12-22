Ханука 2019: картинки-привітання зі святом

22 грудня у єврейського народу розпочинається Ханука – свято перемоги добра над злом. Ханука – це свято свічок, які запалюють у честь чуда, яке сталося при освяченні храму після перемоги війська Юди Маккавея над військами царя Антіоха в 164 році до нашої ери. Триватиме свято 8 днів до 30 грудня 2019 року.

За легендою, коли євреї піднялися на Храмову гору після перемоги над військом, вони знайшли там масло для лампадки, яке змогло б підтримувати вогонь лише один день. Однак чудом вогонь палав у золотому світильнику аж 8 днів. Тож на згадку про цей час, увесь єврейський народ щовечора впродовж 8 днів запалює по одній свічці.

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В перший день – одну свічку, в другий день – другу, в третій день – третю. Запалювання свічок триває доти, поки не запаляться усі. Для цього дійства використовується спеціальний підсвічник – ханукія.

Картинки зі святом Ханука



Картинки з Ханукою



На Хануку печуть пончики



Красиві картинки з Ханукою



Ханука 2019



22 грудня – початок Хануки



Картинки на Хануку



Ханука 2019