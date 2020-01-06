Різдво Христове: щирі картинки-привітання

Різдво Христове – це велике родинне свято, на яке з настанням зими усі неабияк чекають. У цей світлий день, кожного року, за спільним столом збираються усі, хто дорогий серцю. Однак є ті, які перебувають далеко від нас і їх також хочеться привітати з народженням Ісуса Христа у Вифлиємі. Редакція LifeStyle 24 зібрала найкращі картинки-привітання з Різдвом.

Різдво Христове – це велике християнське свято, день народження Ісуса Христа. Різдво вважається другим після Великодня великим святом, а в багатьох католицьких країнах Різдву і досі відводиться головне місце серед усіх свят. Тож привітайте друзів та близьких святковими картинками. Читайте також: Колядки для дітей: тексти пісень українською мовою Картинки-привітання з Різдвом Христовим

Картинки з Різдвом Христовим 2020

Красиві картинки з Різдвом Христовим

Листівки з Різдвом

Милі картинки з Різдвом

Картинки з Різдвом 2020

Листівки з Різдвом Христовим

Картинки-привітання з Різдвом Христовим

Картинки з Різдвом 2020