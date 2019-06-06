Вознесіння Христове: найкращі картинки-привітання

Вознесіння Господнє Ісуса Христа відзначається християнами всього світу на 40-й день після свята Воскресіння Господнього. У 2019 році це свято відзначають у четвер, 6 червня. Привітайте рідних та близьких із цим світлим днем.

Українці мають чимало традицій, пов'язаних з цим святом. Зокрема, більшість пов'язані з тим, що не можна робити у цей день. У період від Великодня до Вознесіння особливо українці шанували жебраків і хворих – вони їм роздавали милостиню. Тож не можна було смітити на вулиці і плювати, тому що ненароком потрапите в Ісуса, або Він це помітить, будучи у подобі жебрака.

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За народними прикметами, то це молитися – вважається, що саме у цей день Господь особливо чує всі прохання вірян, тож варто молитись особливо ревно, просячи про життєво необхідне, але не багатства.

Не забували українці і про прикмети щодо погоди: якщо не буде дощу на Вознесіння, так не буде шість тижнів. А як піде дощ на Вознесіння – то буде шість тижнів йти. Українці вірили, що саме після Вознесіння Господнього літо вступає у свої права.

Картинки-привітання з Воскресінням Господнім



Вознесіння Господнє 2019



Вознесіння 2019

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Вознесіння Христове 2019



Картинки з Вознесінням



Вознесіння Христове



Картинки зі святом Вознесіння



Привітання з Вознесінням



Картинки з Вознесінням



Картинки з Вознесінням