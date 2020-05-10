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Катерина Кухар поділилася архівними фото з мамою та розповіла історію з дитинства

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Катерина Кухар
Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар привітала неньку з Днем матері. Вона поділилася архівними світлинами та розповіла зворушливу історію з дитинства. Зірка зізналася, що мама часто проводила з нею виховні бесіди.

День матері – чудова нагода вкотре подякувати найріднішим за тепло та ласку, які вони дарують нам щодня. До привітань матусь долучаються і відомі люди українського шоу-бізнесу. Серед них є Катерина Кухар, яка подякувала неньці за терпіння та любов. 

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38-річна Кухар розповіла, що її мама музикантка, в юності працювала вихователем і у неї дуже тонка і вразлива душевна організація. Катерина каже, що мама ніколи не карала її, проте могла годинами проводити виховні бесіди.

"Пам'ятаю, як я любила приміряти її речі. Іноді псувала помади, а одного разу навіть загубила її весільні сережки з камінням міньйонами – вони переливалися всіма барвами веселки, я завжди на них дивилася із захопленням. У 13 років мені вдалося вмовити маму дати їх в піонерський табір, на море. Я дала свої сережки подрузі, вона в них купалася і випадково одну загубила. З тією ж подругою через кілька років я втекла з піонерського табору. Причина банальна – ми не хотіли їсти несмачну їжу, якою нас годували в їдальні, гроші закінчилися, мобільних тоді не було, тому ми зібрали речі, викинули сумки через вікна і втекли. Подруга пам'ятала, що у неї недалеко від піонерського табору живе тітка, до цієї тітки ми і завітали, вона дала притулок. Щодо сережок мама мені не сказала ні слова. Для неї завжди в пріоритеті людські стосунки, а не матеріальні блага. А ось за втечу я прослухала довгу мораль", – розповіла знаменитість.

Катерина Кухар
Катерина Кухар показала архівні фото з мамою / Фото: Пресслужба

Катерина подякувала матусі за терпіння і час, який вона вклала у розвиток майбутньої зірки, за добре серце і любов.

Катерина Кухар
Катерина Кухар показала архівні фото з мамою / IФото: Пресслужба

Катерина Кухар
Катерина Кухар показала архівні фото з мамою / Фото: Пресслужба

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle День матері Зіркові батьки
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