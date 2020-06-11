Роман і згодом одруження Віктора Павліка і Катерини Реп'яхової витримали чимало випробувань на своєму шляху. У їхні стосунки намагались втрутись навіть зовсім чужі люди, про що вирішила розповісти новоспечена дружина Павліка Катерина.

У новому інтерв'ю програми "Прямой вопрос" Катерина Реп'яхова поділилась, що володіє усіма фінансами Віктора Павліка. І хоча здається, що про це мріє кожна жінка, але вона пояснює, що вся відповідальність за ці гроші також лежить на ній. Хоч вона більше ніж вдвічі молодша за свого чоловіка Віктора, вона додає, що вік у цьому питанні нічого не означає.

До теми Не вік – показник щастя: молода дружина Віктора Павліка розповіла про своє ставлення до шлюбу

На запитання ведучої, чи не було їй важко брати на себе таку відповідальність, дівчина розповіла, що було непросто, але їм так двом зручно з Віктором.

Було не просто. У нього ж було коло людей, який за багато років сформувався... В мене не було цілі когось "прибирати" з команди, все само собою відпало. Був водій, який був категорично проти наших стосунків. Віктор Франкович – дуже м'ягкий, тому в нього всі "рулили", тільки не він. У нього "рулила" колишня концертна директорка, водій, а він (Віктор, – LifeStyle 24) був завжди так, зі сторони. Моя хата скраю,

– зізналась 25-річна Катерина.

Проте не всі були "за" такий союз, адже у команді Віктора Павліка були люди, які були категорично проти стосунків співака з дівчиною. Зокрема, йдеться і про його водія, який мав великий вплив на артиста.

"Водій завжди "запрявляв" і говорив, що йому робити, що не робити, куди йти, куди не йти, з ким йому зустрічатись. В один момент він сказав: "Я зроблю все, щоб він не розлучився, можеш на це навіть не розраховувати. Гуляєте – гуляйте, насолоджуйтесь, але дати йому піти від попередньої сім'ї – я йому ніколи не дозволю", – розповіла молода дружина Павліка. – "І коли я тоді все слухала, я думала, Боже, куди я потрапила, навіщо я витрачаю свій час, якщо чоловік сам за себе не відповідає. Але потім я нічого не робила для цього і настав такий момент, коли водій сказав: "Вибирай: або я, або Реп'яхова". Як бачиш, перед тобою сидить не водій".

Дивіться повне інтерв'ю Катерини Реп'яхової і Віктора Павліка онлайн:

Що відомо про стосунки Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової?

54-річний виконавець та його концертна директорка вперше відкрито заговорили про роман у червні 2019-го року, хоч дівчина і зазначала, що ніколи цього не приховувала. Згодом Павлік розповів, що розійшовся з дружиною Ларисою, з якою був одружений 25 років, і почав жити з дівчиною. У чоловіка є троє дітей, в той час як 25-річна Реп'яхова ще не має дітей і вперше пішла під вінець. Церемонія одруження у РАЦСі відбулась 29 травня, а весілля було заплановане на 10 травня. Втім, його довелось перенести через карантин на середину серпня.