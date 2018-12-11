Катерина Бужинська показала сімейний відпочинок у горах: рідкісні фото
Відома українська співачка Катерина Бужинська полюбляє хизуватись яскравими кадрами зі своїх гастрольних буднів. Однак в останній день січня артистка вирішила показати ще й свою сім'ю – чоловіка Дімітара Стойчева та двійнят Дмитра і Катерину.
Попри насичений графік та чималу кількість проектів Катерина Бужинська вирішила влаштувати сімейний відпочинок. Для цього зірка обрала засніжену Болгарію. Ця країна для родини Катерини Бужинської – особлива, адже її чоловік, бізнесмен Дімітар Стойчев, родом звідти.
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Зіркова пара разом з двійнятами весело провели час на одному з гірськолижних курортів. Згідно із фото, Катерина Бужинська не ставала на лижі, а катала своїх 2-річних малюків на санчатах.
Перед камерою відома співачка постала у білосніжному зимовому образі, який доповнила милими навушниками та невеличким рюкзаком. Стильні окуляри завершили її відпочинковий look.
Найкраще проведення часу – з найріднішими! Моя малеча і білява мама,
– ніжно підписала фото Катерина Бужинська.
Катерина Бужинська на сімейному відпочинку в Болгарії
Ймовірно, автором фото була старша донька співачки від попереднього шлюбу – Олена. Дівчинка часто постає у блозі зіркової матусі та, судячи із фото, має дуже тісні стосунки із Катериною Бужинською.