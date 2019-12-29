Катерина Кухар ледь не зірвала зіркові хрестини: кумедна історія

Знаменита прима-балерина Катерина Кухар завжди все тримає під контролем. На шоу "Танці з зірками" вона демонструвала особливу увагу до кожного руху. Однак у буденному житті Катерина Кухар буває забудькуватою.

Про це в програмі "Світське життя" розповіла ведуча і психолог Наталія Холоденко. За її словами, Катерина Кухар ледь не зірвала хрестини її донечки Вів'єн.

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Як відомо, прима-балерина стала хрещеною мамою дівчинки. Однак за день до церемонії вона зізналась, що запланувала поїздку до Праги на той день, тому не може бути присутньою на хрестинах.

Ввечері перед хрестинами Катя мені телефонує і каже: "Боже, я забула, я завтра відлітаю до Праги, а ми можемо перенести захід?"

– згадала Наталія Холоденко.

Психолог додала, що обрати дату хрещення Вів'єн було дуже складно. Наталія Холоденко повинна була переглянути власний графік зйомок та врахувати зайнятість зіркових хрещених – прими-балерини Катерини Кухар та актора і гумориста Юрія Ткача.

"У мене також свій графік і я кажу: "Ми так довго домовлялися, невже ти нас так підведеш?". І тому ми попросили перенести хрестини на дві години раніше. Думаю, ще ніколи так рано у цій церкві не хрестили дітей", – згадала Наталія Холоденко.



Хрещення доньки Наталії Холоденко / Instagram / @kholodenkon

Пригадала психолог і розкішну крижму, яку подарувала зіркова хресна. Катерина Кухар обрала білу норку, прикрашену камінням. Така крижма неабияк налякала священника, який навіть не сподівався, що є такі хутряні вироби.

"Це був подарунок Каті та іншої куми, яка займається хутром. Але я ж не бачила тієї крижми до моменту, поки її не взяв переляканий священник. Дивлюся, у людини очі квадратні, думаю, несе комусь шубу, а це наша крижма і вона вся в якомусь камінні", – розповіла Наталія Холоденко.

"Це була біла розкішна норка. Зіркова похресниця! Тому тільки норка й діаманти", – пояснила Катерина Кухар.



Наталія Холоденко похрестила доньку / ТСН

Як відомо, Наталя Холоденко народила дівчинку в березні 2019 року. Доньку вона назвала Вів'єн. Нещодавно зірка показала прихильникам, як виглядає її нащадок, знявшись у стильній фотосесії для глянцю. А от знайомити громадськість з чоловіком вона все ж не поспішає. З ним Наталія Холоденко виховує не тільки маленьку Вів'єн, але й сина від першого шлюбу Ларіона.