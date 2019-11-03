Катерина Кухар показала, який би вигляд мала сучасна Кармен: пікантні фото

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Катерина Кухар показала сучасний образ Кармен
Катерина Кухар показала сучасний образ Кармен / tsn.ua

Українська прима-балерина та суддя "Танців з зірками 2019" Катерина Кухар знялась в ефектній фотосесії. Знаменита танцівниця перевтілилась у Кармен, показавши, як би вона виглядала у сучасному житті.

Як повідомляє ТСН, зйомки відбулись перед прем'єрним показом спектаклю "Кармен-сюїта" в Києві. Тому для фотосесії Катерина Кухар обрала вбрання, в якому героїня постала б у сучасному житті. Прима-балерина приміряла чорне боді, колготи в сітку та пуанти.

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Я дуже люблю цей образ у балеті. Мені здається, що сучасна Кармен може бути дуже різною. І в довгій білій сукні, і в чорному боді. Але вона завжди з гордо піднятою головою, як у балеті, так і в житті,
– зазначила Катерина Кухар. 

Катерина Кухар в образі Кармен Катерина Кухар в образі Кармен / ТСН

Автором фотосесії був Аркадій Курта, який створив власне бачення сучасної Кармен. Митець врахував і думки Катерини Кухар, знявши її зблизька та зробивши акцент на руках і погляді. 

"Кармен – це жінка-протест, виклик, в балеті. Це читається в різких і чітких рухах, з гострою сучасною пластикою. Це акцент на руках, немов сама Кармен промовляє: "Дивіться на мої руки! Заради вашої ж безпеки!". Це насмішка, яку можна побачити в русі плечей і погляді. Текст в балеті Кармен – це контраст, де жіночність та сексуальність йдуть паралельно", – додала Катерина.

Прима-балерина Катерина Кухар
Прима-балерина Катерина Кухар / ТСН

Що відомо про виставу "Кармен"?
Вперше спектакль показали глядачам у 1967 році. Над створенням сюжету та образу Кармен працювало кілька людей, серед яких – балерина Майя Плісецька. Однак виставу про запальну іспанку урядовці різко розкритикували через надмірну сексуальність рухів і відверті вбрання. Водночас глядачі сприйняли"Кармен-сюїту" з оваціями. Спектакль і досі має чималий успіх у світі та щоразу відзначається аншлагами. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle
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