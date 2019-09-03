Катерина Кухар у прямому ефірі згадала Ірину Білик: гостра реакція співачки

У неділю, 1 вересня, відбувся другий ефір "Танців з зірками 2019". Під час шоу прима-балерина Катерина Кухар згадала ім'я співачки Ірини Білик, оцінюючи постановку її ексчоловіка Дмитра Дікусара. Після цього між двома зірками спалахнув гучний скандал.

З чого розпочався конфлікт?

На "Вечорі легенд" Дмитро Дікусар та Вікторія Булітко показали постановку про життя легендарної Едіт Піаф. Всі зіркові судді були в захваті від виступу учасників, а Катерина Кухар дала коментар, який спричинив чималий конфлікт.

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"Я сьогодні із захопленням спостерігала за такою, іншою Булітко. І нарешті забула про Ірину Білик", – заявила Катерина Кухар на початку свого коментаря.

Реакція Ірини Білик

На таку згадку відреагувала сама співачка. Ірина Білик у мережі опублікувала допис, у якому завуальовано звернулась до Катерини Кухар. Артистка заявила, що прима-балерина публічно показує ненависть до більш успішних українок, а телеканал 1+1 це все транслює задля рейтингу. Водночас, приєднавшись до шоу-бізнесу, суддя "Танців з зірками 2019" викликає тільки зневагу серед колег.

Хочу просто зазначити, що коли все, що залишається у центрального каналу – це балерини, які погано говорять, які втратили визнання колег і любов публіки, компенсувати прикрі речі за допомогою мого імені – просто дно. Вам, як примі-балерині в далекому минулому неодноразово натякала аудиторія багатьох артистів: не треба так, не принижуйте себе ненавистю до більш успішних,

– написала Ірина Білик.

Окрім цього, артистка попросила більше не ставити у незручне становище її колишнього чоловіка – Дмитра Дікусара. На відео видно, як танцівник та учасник проєкту щасливу усмішку замінив серйозним обличчям, коли Катерина Кухар згадала про Ірину Білик.

"І не ставте, будь ласка, в незручне становище прекрасну і харизматичну пару, партнером в якій є мій колишній чоловік. Мені не шкода свого імені, якщо вже вам більше нема на чому хайпити, але давайте просто пригадаємо, хто є хто", – заявила артистка.

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Скандал на "Танцях з зірками": відповідь Катерини Кухар

Відповідь Катерини Кухар не забарилась. У мережі вона опублікувала фрагмент зі свого коментаря при оцінюванні постановки Дмитра Дікусара та Вікторії Булітко. Прима-балерина зізналась, що не хотіла образити Ірину Білик, адже вважає артистку "душевною і мудрою жінкою", якою вона захоплювалась змалку.

Згадуючи вас в такому рейтинговому шоу, я віддавала вам шану. Для мене ви незабутня співачка. І мені дуже шкода, що ви цього не зрозуміли... В юності я з великим задоволенням переймалася Вашими піснями, з радістю спостерігала б і зараз за вашим музичним творчим шляхом,

– відповіла Катерина Кухар.

Водночас прима-балерина не зрозуміла, чому Ірина Білик не адресувала цю заяву безпосередньо їй та не написала у відповідь її імені. Тому Катерина Кухар припустила, що співачка не була автором гострої заяви. Наприкінці звернення Катерина Кухар запросила артистку на спектакль "Жизель", тим самим вказавши, що є чинною примою-балериною, а не жінкою, яка "зрадила своїй професії".