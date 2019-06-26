Катерина Реп'яхова: усе про загадкову дівчину Віктора Павліка – фото

Нещодавно Віктор Павлік приголомшив прихильників новиною про те, що вже три роки як розлучений з дружиною. Виявляється, що Віктор Павлік давно зустрічається з 25-річною Катериною Реп'яховою. Як зазначила Катерина, вони не приховували стосунків, а просто не афішували. Яке життя веде дівчина та що приховує її Instagram – читайте далі.

Катерина Реп'яхова народилася у Дніпрі. Дівчина переїхала до Києва вивчати культурологію у КНУ ім. Шевченка. На її сторінці у Facebook вказано, що дівчина працювала у Збройних силах Ізраїлю. Сьогодні Катерина обіймає посаду концертного директора Віктора Павліка.

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Випускний Катерини Реп'яхової / Instagram / @repyahovakate

Катерина Реп'яхова веде активний спосіб життя та постійно намагається тримати своє тіло у тонусі.



Катерина Реп'яхова / Instagram / @repyahovakate

Окрім того, Катерина полюбляє літературу та дуже захоплюється творчістю Володимира Висоцького.



Скріншот зі сторінки Катерини Реп'яхової у Facebook

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Історія родини Катерини Реп'яхової

Катерина виявилась дуже сімейною дівчиною. Вона з великою повагою та шаною ставиться до історії своєї родини, а також часто підіймає тему Голокосту та масових репресій на території України. Дідусь Катерини – Василь Максимович Шаповалов, був німецьким військовополоненим під час Другої світової війни, якому вдалося втекти з-під варти через два роки полону у Францію. Василь Шаповалов став французьким партизаном і довго намагався домогтися визнання від радянської влади. Його батька репресував КГБ ще у 1937 році.



Катерина Реп'яхова з дідусем



Маленька Катерина Реп'яхова з мамою / Instagram / @repyahovakate



Катерина Реп'яхова в дитинстві / Instagram / @repyahovakate

Фото Катерини Реп'яхової з Instagram: