Зіркове подружжя українських телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова порадувало шанувальників спільним фото. Закохані поділилися яскравою світлиною з роботи.

Романтична фотографія з'явилася на особистій сторінці Юрія в інстаграмі. Він показав момент насиченого робочого дня, де вони з Катею неймовірно щасливі.

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Катя та Юрій часто з'являють разом на екранах телевізорів та проводять різноманітні заходи вдвох. Пара вміє забезпечити хороший настрій присутнім на святі. Закохані є справжніми професіоналами своєї справи.

На кадрі, який Горбунов поширив у мережі, подружжя позує на фоні дерев. Ймовірно, телеведучі проводили захід чи перебували на зйомках за містом. Селфі швидко розбурхало мережу та викликало активні обговорювання серед підписників у коментарях.

Осадча позує у привабливій зеленій сукні з відкритими плечима. Її шию прикрашає мінімалістичний ланцюжок, а на голові бачимо стильний об'ємний обруч золотистого кольору. Макіяж телеведуча зробила з акцентом на очах.

Зірковий чоловік зображений у синьому костюмі та білій сорочці. Він усміхається в камеру, а дружина тим часом ніжно обіймає його.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy