Катя Осадча і Юрій Горбунов зворушливо привітали сина з днем народження

677
Юрій Горбунов і Катя Осадча з сином
Юрій Горбунов і Катя Осадча з сином / Instagram / @kosadcha

Популярне українське подружжя Катя Осадча і Юрій Горбунов привітали сина Івасика з днем народження. Хлопчику у вівторок, 19 лютого, виповнилося два роки.

Щасливі батьки присвятили публікації на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram дню народження сина.

Читайте також: Катя Осадча і Юрій Горбунов відправилися у романтичну подорож на Маврикій: яскраві фото

На знімку сім'я позує втрьох в схожому вбранні, однак зоряні батьки не показують лице Івасика. "Два роки тому був такий самий сонячний день. Дякуємо, Івасику, що вибрав нас своїми батьками", – заявила у підписі Катя Осадча.

Юрій Горбунов також у підписі зазначив, що бути батьками – це неймовірне щастя.

"Нашому сонечку уже 2 рочки! Сину, будь здоровим і щасливим", – додав Горбунов.

Юрій Горбунов і Катя Осадча з сином
Юрій Горбунов і Катя Осадча з сином / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча з сином
Катя Осадча з сином / Instagram / @kosadcha

blog_ava
Масляна 2019 в Україні: дата, традиції і що не можна робити в свято
сьогодні
28739
Теги: LifeStyle Новини України Катя Осадча Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
сьогодні 17:29 Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
232
Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
19 лютого 19:30 Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
864
Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
19 лютого 17:30 Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
945
Я для себе пройшов усі конкурси, – Сергій Бабкін про Євробачення і хіт, яким підкорив радіо
19 лютого 16:00 Я для себе пройшов усі конкурси, – Сергій Бабкін про Євробачення і хіт, яким підкорив радіо
1382
Правила життя видатного модельєра Карла Лагерфельда: найкращі цитати про моду, красу та жінок
19 лютого 15:00 Правила життя видатного модельєра Карла Лагерфельда: найкращі цитати про моду, красу та жінок
1637
Помер Карл Лагерфельд: що відомо про знаменитого дизайнера бренду Chanel
19 лютого 14:45 Помер Карл Лагерфельд: що відомо про знаменитого дизайнера бренду Chanel
1622
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук