Катя Осадча і Юрій Горбунов зворушливо привітали сина з днем народження

Популярне українське подружжя Катя Осадча і Юрій Горбунов привітали сина Івасика з днем народження. Хлопчику у вівторок, 19 лютого, виповнилося два роки.

Щасливі батьки присвятили публікації на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram дню народження сина.

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На знімку сім'я позує втрьох в схожому вбранні, однак зоряні батьки не показують лице Івасика. "Два роки тому був такий самий сонячний день. Дякуємо, Івасику, що вибрав нас своїми батьками", – заявила у підписі Катя Осадча.

Юрій Горбунов також у підписі зазначив, що бути батьками – це неймовірне щастя.

"Нашому сонечку уже 2 рочки! Сину, будь здоровим і щасливим", – додав Горбунов.



Юрій Горбунов і Катя Осадча з сином / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча з сином / Instagram / @kosadcha