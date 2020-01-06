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Катя Осадча похизувалася спортивною фігурою в купальнику: спекотні фото

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Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча відсвяткує Різдво Христове у теплих краях у компанії свого коханого чоловіка Юрія Горбунова.

Катерина Осадча відправилася на зимові канікули разом з чоловіком на Сейшельські острови. Перші знімки з океанського узбережжя телеведуча опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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"Хто в новорічну ніч працював, той отримує бонус. Коли рік починається з канікул, то до літа рукою подати", – додала у підписі українська зірка.

На світлинах Катя Осадча позує на казковому тлі у чорному купальнику. У такий спосіб телеведуча похизувалася ідеальною стрункою фігурою. Пляжний "аутфіт" дружина Горбунова доповнила масивним браслетом на нозі, сонцезахисними окулярами і золотим намистом.

Протягом години спокусливі фото назбирали близько 30 тисячі вподобань та компліменти від зіркових колег і підписників у соціальних мережах.

"Красотка", – лаконічно написала у коментарях Джамала.

Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Катя Осадча
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