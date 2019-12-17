Катя Осадча повторила стильний образ Катерини Кухар: фото

Знамениті модниці завжди прагнуть виглядати ефектно та неперевершено, обираючи дизайнерський одяг. Однак і вони не застраховані від плагіату. Так, ведуча Катя Осадча одягнула таку ж сукню, як і прима-балерина Катерина Кухар.

Відповідними знімками знамениті українки поділились у мережі. На одному фото Катерина Кухар красувалась у чорній сукні від вітчизняного бренду Pollardi Fashion Group. Вбрання прима-балерина обрала спеціально для прямого ефіру "Танців з зірками-2018".

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Стильна сукня мала прозору тканину, яка оголювала стрункі ноги Катерини Кухар. Яскравим акцентом стало чорне боді, яке знаменита модниця одягнула під вбрання, та різнокольоровий декор у вигляді зірок.



Катерина Кухар у стильній сукні / Instagram / @ekaterinakukhar_official



Ефектний образ Катерини Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

На зйомках нових епізодів "Світського життя" ведуча Катерина Осадча повторила образ зіркової колеги. Вона доповнила вбрання оригінальним головним убором у власному стилі, що викликало захват у її прихильників. У такому образі Катя Осадча взяла інтерв'ю в Наталії Могилевської, яка, за збігом обставин, також продемонструвала сукню, як у акторки Ольги Сумської.



Катя Осадча у такій же сукні, як Катерина Кухар / Instagram / @nataliya_mogilevskaya