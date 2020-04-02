Катя Осадча у сукні з квітковим принтом розсекретила свою давню традицію

Популярна українська телеведуча Катерина Осадча продовжує розповідати прихильникам про свої карантинні будні. Днями Катя опублікувала світлину у красивій сукні і розповіла про каву, яка вже давно стала для неї ранковою традицією.

Катерина Осадча ледь не кожного дня ділиться з прихильниками новинами, які відбуваються у її житті на карантині. Розповідає, чим можна зайняти себе та як з користю провести час. Також зірка щоразу відкриває для шанувальників щось нове, що стосується її способу життя та сім'ї.

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На черговій фотографії, яка з'явилася на інстаграм-сторінці телеведучої, вона постала у трендовій сукні чорного кольору з дрібним квітковим принтом. До вбрання додала широкий шкіряний пояс чорного кольору, яким підкреслила талію. На обличчі в Каті видно легкий макіяж, а волосся зібране у хвіст.

В руках Осадча тримає чашку ароматної кави, яка стала її ранковою традицією.

Кава зранку — давня традиція. Але нині влаштовуємо кава-брейки вдома. До того ж, на карантині можна пофантазувати, що ти в кав'ярні. Вибір відповідний. Та й нарешті, лише ви обираєте міцність лате, мак'ято чи еспресо,

– написала під фото Катерина.



Катя Осадча з чашкою ароматної кави / Instagram / @kosacha