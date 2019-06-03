Катя Осадча вперше прокоментувала чутки про свою вагітність

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Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча організувала музичне шоу "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", на якому приміряла червоне обтисле вбрання з бантом на талії, що спровокувало чутки про її третю вагітність. Знаменитість вперше вирішила відповісти на питання, чи чекає їхню родину поповнення незабаром.

Катя Осадча відповіла, чи є вагітна третьою дитиною в інтерв'ю виданню Cosmopolitan. Також для обкладинки глянцю 35-річна телеведуча знялася у звабливому образі.

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"Знятися в відвертому ліфі для обкладинки – done. На фотосесії стиліст здивувалася, що я готова так зніматися", – розповіла Катерина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Осадча, яка виховує 16-річного Іллю від екс-коханого Олега Поліщука та 2-річного Івана від ведучого та чоловіка Юрія Горбунова, зізнається, що куди б вона не пішла – особливо з сином – все одно опиняється "під прицілом". Додамо, що наразі зіркове подружжя не показує у соціальних мережах, як виглядає їхній молодший син.

Людям хочеться казки, хочеться хоч одним оком заглянути за куліси. Телебачення роками працювало на цьому інтересі, працює і далі... Але я ставлюся до цього з розумінням. Навіть кажу Юрі, що мені теж було б цікаво, на кого більше схожа дитина Горбунова та Осадчої. Що стосується пліток про вагітність – ну що сказати? Бувають різні фасони суконь,
– відповіла зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

 

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Теги: LifeStyle Катя Осадча Зіркові мами
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