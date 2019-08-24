Катя Осадча зворушливо привітала Юрія Горбунова з днем народження: відео
У суботу, 24 серпня, український телеведучий Юрій Горбунов святкує день народження. Його чарівна дружина Катерина Осадча привітала коханого у соціальних мережах з 49-річчям.
На своїй сторінці в Instagram Катя Осадча опублікувала відео зі спільних фото з чоловіком. У підписі телеведуча додала, що вже п‘ять років 24 серпня для неї свято подвійне.
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З Юрою Горбуновим нам ніколи не сумно, нам гарно працювати разом, подорожувати, чи просто дивитися кіно вдома. Ми вже встигли облетіти пів світу і нам точно буде, що розповісти онукам,
– заявила зіркова дружина.
Катерина подякувала коханому, що він для неї став чоловіком з "найкращим в світі характером і почуттям гумору, який рятує в будь-якій ситуації".
"Дякую тобі, моя кохана. Я тебе дуже люблю", – відповів на відео Горбунов.
До привітань приєдналася й українська співачка Настя Каменських, яка опублікувала чорно-біле селфі з ведучим.
Юрчику! З днем народження тебе, сонечко! Хай твої близькі тебе радують, а в роботі все виходило. Здійснюй мрії,
– додала у підписі новоспечена дружина Потапа.
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