Кайлі Дженнер готова до нових мільярдів: 22-річна зірка створить колаборацію з відомим брендом

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Кайлі Дженнер і Олів'є Рустен
Кайлі Дженнер і Олів'є Рустен / Instagram / @kyliejenner

Наймолодша мільярдерка світу, 22-річна Кайлі Дженнер, якій вдалося створити успішний бізнес, готова до нових співпраць. Засновниця бренду мільярдного бренду Kylie Cosmetics поділилася з фанатами грандіозними планами на майбутнє, заявивши, що готується до масштабного запуску.

Про це Кайлі Дженнер традиційно повідомила на своїй сторінці в Instagram. Адже там за нею слідкує майже 150 мільйонів шанувальників.

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Анонсом майбутньої співпраці були вражені понад 13 тисяч людей, які не шкодували залишати коментарі під світлиною засновниці косметичної марки.

На фото 22-річна Кайлі Дженнер постала з не менш успішним і відомим Олів’є Рустеном. 34-річний французький модельєр є креативним директором марки Balmain. Як повідомила американська зірка, б'юті-бренд Kylie Cosmetics об’єднається з будинком Balmain, щоб створити спільну колекцію косметики.

На колаборацію її надихнуло вбрання від модного бренду, яке вона одягала на церемонію нагородження Греммі. Щоправда, на колекції косметики співпраця не завершиться. Кайлі Дженнер виступить арт-директором з макіяжу на його показі у Парижі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

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Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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