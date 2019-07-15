Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми приталеною сукнею: фото

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Кайлі Дженнер на відпочинку
Кайлі Дженнер на відпочинку / Instagram / @kyliejenner

Наймолодша у світі мільярдерка Кайлі Дженнер запустила нову косметичну лінію Kylie Skin. З такої нагоди зірка запросила найближxих друзів і доньку на відпочинок. Із курорту бізнесвумен опублікувала грайливі фото, на яких продемонструвала свою фігуру.

Згідно із дописами, 21-річна Кайлі Дженнер вирушила на острови Теркс і Кайкос, що в Карибському морі. Там знаменита американка вже побувала із сестрами родини Кардашян. Та цього разу вона вирішила не запрошувати родичів, а надати перевагу спілкуванню з подругами Софі Річі, Айріс Палмер, Анастасією Караніколау, Драєю Мішель, Тіффані Сорії і Вікторією Вільярроел. На таке дівоче свято Кайлі взяла і свою донечку Стормі.

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Для поїздки мільярдерка придбала літак з надписом її нової лінії косметики. Всі американки приміряли білі з рожевим костюми, а на борту на них вже чекали пригощання від Кайлі Дженнер та подарунки з її бренду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Однак на цьому сюрпризи від зірки не завершились. У перший день мандрівки Кайлі показала, як вона з подругами насолоджується відпочинком у стильних сукнях. Вбрання бізнесвумен було приталеним, відтак всі могли побачити її пишні форми і струнку талію. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Офіційно старт продажів нової косметики Kylie Skin заплановане на 22 липня. Тому, ймовірно, Кайлі Дженнер запросила подруг, щоб зустріти цю дату на екзотичному курорті. В одному з інтерв'ю зірка зізналась, що ніколи й мріяти не могла про відкриття такого успішного бізнесу. Тому бренд Kylie для неї – це всього лише хобі, яке приносить мільйонні прибутки. 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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