Кайлі Дженнер приміряла сексуальну сукню для вечірки: фото

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Кайлі Дженнер приміряла сексуальну сукню
Кайлі Дженнер приміряла сексуальну сукню / Instagram / @kyliejenner

У 21 рік Кайлі Дженнер може похизуватись чималими статками і популярністю. Однак робота займає всього невелику частину її часу. Зірка не відмовляється від гучних вечірок та часто сама виступає їх організатором.

На Instagram-сторінці Кайлі Дженнер показала свій образ для чергового виходу. Перед камерою одна з сестер Кардашян постала у дуже спокусливій сукні помаранчевого кольору. Екстремальне міні-плаття мало звабливу зону декольте, через яке виднілись пишні груди Кайлі Дженнер без спідньої білизни. Окрім цього, через прозору тканину всі прихильники американки мали змогу побачити білі бікіні.

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До такого сексапільного образу Кайлі підібрала прозорі туфлі-човники, які ледь виднілись на її ногах. Модель зробила макіяж, підвівши очі помаранчевими тінями з нової колекції її бренду Kylie Skin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Варто зазначити, що раніше старша сестра моделі – Кім Кардашян – яскраво виділялась з їхньої родини, обираючи відверті образи. Однак тепер цю першість сміливо зайняла Кайлі Дженнер. Навіть на презентації своєї лінії косметики бізнесвумен вбрала найгарячішу сукню, оголивши свою талію та стрункі ноги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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