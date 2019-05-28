Кайлі Дженнер приміряла сексуальну сукню для вечірки: фото

У 21 рік Кайлі Дженнер може похизуватись чималими статками і популярністю. Однак робота займає всього невелику частину її часу. Зірка не відмовляється від гучних вечірок та часто сама виступає їх організатором.

На Instagram-сторінці Кайлі Дженнер показала свій образ для чергового виходу. Перед камерою одна з сестер Кардашян постала у дуже спокусливій сукні помаранчевого кольору. Екстремальне міні-плаття мало звабливу зону декольте, через яке виднілись пишні груди Кайлі Дженнер без спідньої білизни. Окрім цього, через прозору тканину всі прихильники американки мали змогу побачити білі бікіні.

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До такого сексапільного образу Кайлі підібрала прозорі туфлі-човники, які ледь виднілись на її ногах. Модель зробила макіяж, підвівши очі помаранчевими тінями з нової колекції її бренду Kylie Skin.

Варто зазначити, що раніше старша сестра моделі – Кім Кардашян – яскраво виділялась з їхньої родини, обираючи відверті образи. Однак тепер цю першість сміливо зайняла Кайлі Дженнер. Навіть на презентації своєї лінії косметики бізнесвумен вбрала найгарячішу сукню, оголивши свою талію та стрункі ноги.