Кайлі Дженнер засвітила пишні форми в обтислому вбранні: звабливі фото

22-річна Insta-діва і власниця бізнес імперії на мільярд доларів Кайлі Дженнер потішила фанатів своїх пишних форм свіжими світлинами. На фото найбагатша з сімейства Кардашян-Дженнер похизувалася своїм декольте та сідницями.

Нові звабливі фото Кайлі Дженнер традиційно опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На світлинах запальна брюнетка постала у красивому просторому приміщенні, фотографуючись в дзеркалі. Вона підібрала вдалі пози для того, аби підкреслити переваги своєї фігури. Обтислий чорний костюм дозволив Кайлі привернути увагу до її тонкої талії, яка на фоні пишного бюста та сідниць здавалася ще стрункішою.

Що цікаво, знімки у цьому образі були так званою рекламою дебютної колекції білизни Кім Кардашян від бренду Skims. "Одержима Skims", – написала Кайлі Дженнер під фото.