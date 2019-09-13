Кайлі Дженнер засвітила пишні форми в обтислому вбранні: звабливі фото

423 Читать новость на русском
Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

22-річна Insta-діва і власниця бізнес імперії на мільярд доларів Кайлі Дженнер потішила фанатів своїх пишних форм свіжими світлинами. На фото найбагатша з сімейства Кардашян-Дженнер похизувалася своїм декольте та сідницями.

Нові звабливі фото Кайлі Дженнер традиційно опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Кім Кардашян знялась в спокусливій зйомці з моделлю, яка має хворобу вітиліго

На світлинах запальна брюнетка постала у красивому просторому приміщенні, фотографуючись в дзеркалі. Вона підібрала вдалі пози для того, аби підкреслити переваги своєї фігури. Обтислий чорний костюм дозволив Кайлі привернути увагу до її тонкої талії, яка на фоні пишного бюста та сідниць здавалася ще стрункішою.

Що цікаво, знімки у цьому образі були так званою рекламою дебютної колекції білизни Кім Кардашян від бренду Skims. "Одержима Skims", – написала Кайлі Дженнер під фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

blog_ava
Як покарають кнопкодавів у Раді: заява "Слуги народу"
сьогодні
5070
Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
сьогодні 20:32 Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
1994
Вбрання власної колекції та конфуз: як пройшов перший вихід Меган Маркл після завершення декрету
12 вересня 18:35 Вбрання власної колекції та конфуз: як пройшов перший вихід Меган Маркл після завершення декрету
2402
Міс Україна 2019: фото учасниць конкурсу краси
12 вересня 16:10 Міс Україна 2019: фото учасниць конкурсу краси
4908
Форум видавців у Львові 2019: найцікавіші події книжкового фестивалю
12 вересня 12:12 Форум видавців у Львові 2019: найцікавіші події книжкового фестивалю
1445
Теракти 11 вересня в США: реакція Меланії Трамп і американських зірок на роковини трагедії
11 вересня 20:19 Теракти 11 вересня в США: реакція Меланії Трамп і американських зірок на роковини трагедії
1296
Новини
Більше новин
Залиште відгук