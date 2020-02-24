Кайя Гербер стала зіркою глянцю та розповіла, що ніколи не хотіла бути моделлю

18-річна модель та донька знаменитої ікони фешн-індустрії Сінді Кроуфорд – Кайя Гербер – дала відверте інтерв’ю весняному випуску журналу i-D. Там вона не лише взяла участь у брутальній та відвертій фотосесії, а й поділилась, чому рідко дає інтерв’ю, як їй вдається справлятись у моделінгу та чому в дитинстві не сприймала роботу матері.

Автором світлин для глянцю став Willy Vanderperre, який показав юну Кайю у дещо інших та зухваліших амплуа, ніж усі звикли її бачити. У розмові з журналістом Джеремі О. Харрісом модель поділилась особистими подробиця життя, про яке рідко знають фанати.

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Кайя зізналась, що не розуміла всього об’єму роботи, який виконує її мама Сінді, поки сама не стала моделлю.

Я знала, чим займається моя мама, але я насправді не розуміла, що це робота. Коли твої батьки – лікарі або юристи, це – зовсім інше. У мене не було відчуття, що ця "Сінді Кроуфорд" – моя мама. Вона просто була мамою, яка займалася моделінгом. І тільки коли я сама почала працювати в фешн-індустрії, я усвідомила її внесок і вплив на цю сферу,

– розповіла Кайя.

Сама ж модель, як виявилось, ніколи не хотіла йти стопами матері. Сінді Кроуфорд не змушувала її цього робити, але усі навколо почали зазначати, що Кайї вдалось би стати манекенницею.

Я ніколи не хотіла бути моделлю. Коли я була маленькою, я ніколи не думала, що схожа на маму, і не уявляла, що зможу займатися цим. Моя мама ніколи не змушувала мене. Коли я почала дорослішати, люди стали говорити, що мені варто було б стати моделлю, але я скептично до цього ставилася. Складно ставати дорослою жінкою, проходити через всі ці зміни підліткового віку, на очах у всіх. Для цього потрібна велика впевненість,

– щиросердно поділилась Гербер.

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Разом з цим вона не хотіла, щоб відоме ім’я матері затьмарило її професійні намагання та здобутки. Лише за 2 останні роки їй вдалось досягнути успіху на модних подіумах, відтак вона свідомо розуміє, що у 16-річному віці її не було що питати у розмовах з журналістами: "Мені не було чого сказати два роки тому. У мене не було досвіду за плечима. Мене запитували лише про те, як доглядаю за собою, і про поради, які я отримала від своєї мами з приводу того, як правильно позувати. Це так нудно". Саме тому дівчина і намагалась давати як можна рідше свої інтерв’ю.